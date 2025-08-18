Real Madrid y Barça en guerra por este talento inglés de solo 16 años

El fútbol inglés nunca deja de sorprender con jóvenes talentos. Pero pocos logran captar tanta atención tan rápido como Jeremy Monga. Este extremo de apenas 16 años ha comenzado a llamar la atención de gigantes europeos como el Real Madrid y el FC Barcelona.

Su primer gol como profesional con el Leicester City, en la EFL Championship, ha hecho que su nombre empiece a sonar con fuerza. Ojeadores y directores deportivos ya lo siguen de cerca. No es solo un buen debut: es la sensación de la temporada en Inglaterra.

En Leicester ven en él algo más que un jugador joven. Lo consideran una pieza clave para su presente y, al mismo tiempo, un diamante en bruto para el futuro. No es raro que clubes como Real Madrid y Barça estén dispuestos a hacer grandes ofertas. Su talento puede traducirse en cifras millonarias difíciles de rechazar.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jeremy Monga (16) has made HISTORY! He is now Leicester City's youngest ever goalscorer. What a moment for him. 💎 pic.twitter.com/hYLm2AaBao — EuroFoot (@eurofootcom) August 16, 2025

El futuro de Jeremy: ¿España o Inglaterra?

Tanto el Madrid como el Barça han demostrado en los últimos años que no dudan en apostar por jóvenes promesas. El club blanco se ha fijado en talentos como Endrick o Arda Güler, mientras que los azulgrana siguen un camino similar con jóvenes europeos y sudamericanos. Jeremy Monga encaja perfecto en ese perfil: un jugador que podría convertirse en una estrella mundial, según apuntan desde Fichajes.net.

El Leicester City tiene todavía la última palabra. Su contrato profesional es reciente, y el club puede decidir retenerlo un tiempo más. Pero en el fútbol moderno, competir con el poder económico de Madrid o Barça es complicado.

En cualquier caso, Monga ya ha logrado algo que muchos solo sueñan: a los 16 años, dos de los clubes más grandes del planeta se interesan en él. Ha marcado su primer gol, empieza a generar comparaciones con otros talentos de su generación y ha demostrado que su carrera apenas comienza.

El tiempo dirá si su futuro se viste de blanco, blaugrana o si prefiere crecer en Inglaterra. Lo que no hay duda es que Jeremy Monga ha irrumpido en el fútbol con fuerza. Y, si sigue así, podríamos estar viendo los primeros pasos de una estrella que marcará la próxima década.