Ronald Araujo no jugó en el Clásico, pero fue señalado por Hansi Flick tras la victoria

Ronald Araujo es uno de los líderes del vestuario del Barça. Lleva el brazalete con orgullo, pero su nivel ha empezado a levantar dudas. No es la primera vez que está en el foco. Ya fue criticado por su rendimiento ante el Inter en Champions. Aquella noche dejó errores que pesaron. Desde entonces, su figura se ha vuelto más frágil dentro del grupo.

El Clásico frente al Real Madrid era una buena oportunidad para redimirse. Pero ni siquiera jugó. Araujo se quedó en el banquillo todo el partido. Aun así, logró ser protagonista por motivos negativos. Protestó una decisión arbitral desde el banco y acabó viendo la tarjeta amarilla. Un gesto que no gustó nada a Hansi Flick.

🟨 Tarjeta amarilla a Ronald Araújo (banquillo) por protestar.



⏱️ Min 44'

🔵🔴 FC Barcelona 3-2 Real Madrid ⚪⚪ — Parte Blaugrana (@ParteBlaugrana) May 11, 2025

Flick manda un mensaje claro

En un momento clave del encuentro, Pau Cubarsí pidió el cambio. Muchos pensaron que entraría Araujo. Pero Flick tomó una decisión distinta: puso a Christensen. ¿La razón? La amarilla del uruguayo pesó demasiado. El técnico alemán no quiso correr riesgos. Prefirió no arriesgar con un jugador que podría ser expulsado. El mensaje fue claro. Araujo ya no tiene el lugar asegurado. Flick confía en el talento joven y en quienes están comprometidos al 100%, dentro y fuera del campo. Y por ahora, Araujo no parece cumplir con esas expectativas.

Este gesto de Flick, aunque sutil, es revelador. No solo se trata de decisiones tácticas. Se trata de gestión de grupo, de enviar señales. Y Ronald, pese a su peso en el vestuario, ha sido apartado en un momento clave.

La situación del central uruguayo no es cómoda. De ser indiscutible, ha pasado a ser una opción secundaria. Y si quiere recuperar su sitio, tendrá que hacer más que levantar la voz desde el banquillo. Necesita rendir. Necesita demostrar que está al nivel que exige el Barça. El futuro de Ronald Araujo en el Barça pende de un hilo, y aunque sigue siendo uno de los capitanes, todo indica que este verano será clave para definir si continúa en el club o emprende un nuevo rumbo lejos del Camp Nou.