Ronaldo Nazário teje su venganza contra Simeone: Luis Suárez desconfía

¿Recuerdan ustedes aquél Inter de Milan de finales de los noventa en el que confluyeron algunos de los mejores jugadores de su generación en el gigante de la Serie A? En ese equipo estratosférico había talento a raudales construido en torno a una figura inigualable, Ronaldo Nazário. Junto a O Fenómeno había futbolistas como Youri Djorkaeff, Álvaro Recoba, Iván Zamorano o Diego Pablo Simeone. Sí, el Cholo y Ronnie compartieron vestuario en el Giuseppe Meazza durante dos temporadas y ahora, veintitrés años después, el brasileño puede tomarse su pequeña venganza en LaLiga contra el argentino.

Fue José Elias Moedim Júnior, Ze Elías, que jugó durante dos campañas en el club italiano (97-99), las mismas que Simeone, quien desempolvó para el mundo del balompié la lucha de egos que protagonizaron el ex del Real Madrid y el actual entrenador del Atlético de Madrid por el porcentaje de las primas de aquella primera temporada. Por entonces Ronaldo no solo era la estrella de los nerazzurros sino el mejor jugador del mundo sin discusión tras una temporada memorable e inigualable en el Barcelona, pero eso no le impidió a Simeone llevarle la contraria en el vestuario y ante sus compañeros. De personalidad siempre ha ido sobrado el Cholo. Y aunque la cosa quedó ahí, ese desafío seguro que está grabado en la mente del actual presidente del Real Valladolid y del míster colchonero, los cuales, por azares del destino, se la juegan en la actualidad en la última jornada de LaLiga en el José Zorrilla.

De hecho, el Valladolid está obligado a ganar al líder, el Atlético, justo cuando los rojiblancos necesitan los tres puntos para cantar el alirón. Ni que decir tiene que no solo la necesidad de su club sino su pasado merengue pueden ejercer de acicate para Ronaldo en este partido trascendental para dilucidar el desenlace de la liga. Recordemos que el Atleti llega líder a la capital castellana con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que debe vencer al Villarreal en Valdebebas y esperar el milagro blanquivioleta.

Y al hilo de la delicada situación del Valladolid, Ronaldo no pasa por su mejor momento como directivo del equipo pucelano, ya que la malísima segunda vuelta del conjunto dirigido por Sergio González ha llevado al club al borde del abismo ante la inmovilidad del brasileño, que no quiso cambiar de entrenador cuando tuvo la oportunidad de hacerlo y ahora la hinchada vallisoletana culpa al carioca del más que probable descenso de la histórica entidad de Castilla y León. Y es que no solo necesitan ganar los de Sergio a los de Simeone para mantenerse en Primera, sino que deben esperar que Elche y Huesca pierdan. Todo muy complicado. Con todo y más, Luis Suárez y el mismo Simeone desconfían de la debilidad del Valladolid, el peor equipo de la segunda vuelta; ahora, esto es fútbol...