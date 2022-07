Rüdiger quiere echarle y Alaba se planta: Ancelotti decide, lío enorme

Con la llegada de Antonio Rüdiger al Real Madrid a Carlo Ancelotti se le abre un gran abanico de opciones para formar sus alineaciones… pero también un gran problema. El central procedente del Chelsea se une a David Alaba y Militao, que han sido los dos titulares durante la pasada temporada, y le da mucha más competitividad a la zaga, pero el conflicto que se puede generar por dejar a uno de los tres en el banquillo cuando se trata de tres pesos pesados puede ser grave.

Una de las alternativas que se podía plantear Ancelotti para evitar este lío en la defensa era el de pasar a David Alaba al lateral izquierdo. La polivalencia del austriaco, que ya demostró en el Bayern de Múnich tener cualidades y capacidades más que de sobra para jugar tanto de central como de lateral o incluso centrocampista, abría una puerta a que el técnico pudiera usarlo en la banda y apostar así por la pareja de centrales formada por Militao y el recién llegado Rüdiger.

Sin embargo, esto parece que no va a producirse tal y como apunta el medio de comunicación Relevo. En sus últimas informaciones dicen que David Alaba ya ha mantenido una charla con Carlo Ancelotti acerca de su situación en la plantilla de cara a esta próxima temporada y que las cosas han quedado claras, el futbolista no quiere pasar a jugar de lateral izquierdo sino que prefiere seguir actuando como central. El austriaco se encuentra más cómodo en esa zona del campo y así se lo ha hecho saber a Carletto, que parece que va a actuar en consecuencia. Así, el míster no se ha llevado a la gira de pretemporada al canterano Rafa Marín, un central que podía ‘cubrir’ a Alaba si este se marchaba al lateral, por lo que parece que los tiros van por donde pide el jugador.

En el club sí que ven a Alaba y, de hecho consideraban esta opción a la hora de hacer el fichaje de Rüdiger, jugando en el lateral. Tanto es así, que hasta consideran que podría ser titular por delante del francés Mendy, pero en principio esta no va a ser la apuesta habitual de Ancelotti. Habrá que ver, por lo tanto, cómo recompone el técnico el equipo y qué jugador es el sacrificado si el Madrid sigue jugando con una defensa de cuatro, y una primera prueba es el próximo Clásico ante el Barcelona.