Ruptura total del crack con Nagelsmann y Laporta se plantea comprarle

Enero se ha saldado en el FC Barcelona con varias llegadas de renombre que desde luego han devuelto la ilusión a los aficionados culés. Es cierto que el equipo todavía no está logrando resultados positivos de una forma continuada, sobre todo en compromisos de máxima exigencia, pero la mejoría es notable tras el aterrizaje de Ferran Torres, Aubameyang, Dani Alves y Adama Traoré en la Ciudad Condal, amén de la presencia de Xavi al frente del banquillo blaugrana.

Sin embargo, no se puede negar que la falta de gol sigue siendo un lastre caótico en el proyecto blaugrana, un lastre al que Joan Laporta quiere poner solución el próximo verano con la llegada de un futbolista que hace unas semanas atrás parecía inamovible en el Bayern Múnich: Serge Gnabry. Durante los últimos meses ha sido Robert Lewandowski el crack del conjunto bávaro que ha puesto en duda su continuidad en el Allianz Arena la próxima temporada, especialmente porque hay un gran elenco de gigantes europeos tentándole, pero la situación del atacante alemán no parecía seguir esa misma línea.

No obstante, Gnabry viene acumulado algunas suplencias en los últimos encuentros importantes disputados por el Bayern Múnich y eso parece haber precipitado la noticia que aquí venimos a contar: el futbolista está abierto a escuchar oferta el próximo verano y, tal y como ha revelado BeSoccer, el Barça es uno de los equipos interesados en pescar al jugador de 26 años.

Y es que el alto interés de Laporta viene avalado porque el futbolista alemán, a parte de evidenciar que su relación con Julian Nagelsmann no es la mejor, ha manifestado una facilidad anotadora que a día de hoy está haciendo mucha falta en el conjunto catalán: Gnabry ha registrarlo esta temporada la friolera de 12 goles y 8 asistencias, unos números muy reseñables atendiendo a que el futbolista no es delantero centro y, sobre todo, a que no está teniendo todo el protagonismo deseado en el equipo.

Para más inri, el alemán finaliza contrato en 2023, por lo que el próximo verano, dado que Nagelsmann ha llegado a Múnich con la intención de permanecer muchos años, será la gran oportunidad del club para rescatar una jugosa cifra por la venta del jugador. Eso sí, aunque Laporta ha fijado su mirada en él, otros equipos como el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United y la Juventus también quieren aprovecharse de la situación.