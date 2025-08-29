¿Se avecina polémica? El Getafe insiste por un jugador estrella del Atlético de Madrid

El mercado español está que arde y el Getafe no quiere quedarse atrás. Tras la inminente salida de Christantus Uche hacia la Premier League, el club azulón busca un recambio urgente en la delantera. La dirección deportiva ha puesto su mirada en un joven atacante del Atlético de Madrid que podría cambiar de camiseta en cuestión de días.

Se trata de un jugador joven, con movilidad y experiencia en la liga española. Encaja a la perfección en la idea de José Bordalás, que busca delanteros intensos y trabajadores para mantener la identidad del equipo. No es la primera vez que el Getafe se interesa por él, y ahora la oportunidad se presenta como perfecta.

El Atlético no planea retenerlo a la fuerza. La prioridad del club colchonero es que el jugador sume minutos y continúe su desarrollo, algo que el Getafe podría ofrecer desde el inicio.

La oportunidad de relanzar su carrera

El jugador en cuestión es Carlos Martín, que empezó destacando en el filial del Atlético de Madrid. Su cesión al Mirandés en Segunda División le permitió demostrar su potencial: 15 goles, asistencias y actuaciones que llamaron la atención de numerosos equipos. Sin embargo, su paso por el Alavés no fue tan brillante. La falta de continuidad frenó su progresión y limitó sus oportunidades en el primer equipo rojiblanco.

🚨🇪🇸 JUST IN: Getafe are pushing for the signing of Carlos Martin. Bordalas wants him.



Everything points to a full agreement with the player whose agent had a meeting with them this morning.@marca pic.twitter.com/V6sqaEZ5Ts — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 27, 2025

Con la salida de Uche, Martín tiene ahora una nueva oportunidad de relanzar su carrera. En el Getafe podría ganar continuidad y recuperar la confianza que perdió en Vitoria y en el Atlético. Bordalás busca perfiles intensos y comprometidos, y Martín encaja perfectamente en esa descripción.

Las negociaciones avanzan con rapidez. Ambas partes quieren cerrar el acuerdo cuanto antes, y el delantero ve en el Getafe el escenario ideal para demostrar que aún tiene mucho que ofrecer. Si todo sale como se espera, este fichaje podría marcar un antes y un después en su trayectoria y reforzar de inmediato la delantera azulona. El Getafe apuesta fuerte, y la afición ya sueña con ver al joven talento no solo debutar, sino convertirse en pieza clave y devolver la ilusión al ataque azulón