Se ha cansado de Simeone y ya está negociando con Bayern y PSG: 80 millones y adiós

El Atlético de Madrid se enfrenta a una crisis inesperada con su delantero estrella, Julián Álvarez. El argentino no está completamente satisfecho con su rol en el equipo ni con la dirección deportiva y ha comunicado a su entorno que quiere salir. La Araña no se acaba de entender con Diego Simeone, cuyo esquema táctico no explota al máximo sus cualidades ofensivas. Julián quiere ir a por cosas grandes de verdad y ha decidido que su futuro pasa por unirse a un competidor serio por la Liga de Campeones.

La situación pone en alerta a los grandes de Europa, ya que el argentino ha comenzado a trazar varios planes alternativos para su salida si el FC Barcelona no logra concretar su fichaje. El Barça es su destino preferido, y Julián está dispuesto a esperar una señal de Joan Laporta. Sin embargo, la delicada situación financiera del conjunto culé le obliga a tener planes de contingencia para no desperdiciar el mejor momento de su carrera.

PSG y Bayern acechan el deseo de Julián

La primera alternativa de peso está en la Ligue 1. El Paris Saint-Germain es una de las opciones más atractivas, donde Julián Álvarez se ve jugando a las órdenes de Luis Enrique. El técnico asturiano admira la polivalencia y la presión del argentino, y la posibilidad de formar un ataque junto a otras estrellas del PSG es un aliciente que Julián considera seriamente. La capacidad económica de Nasser Al-Khelaïfi facilita enormemente esta vía. Y es que 80 millones no es un orecio nada elevado para el PSG.

La otra gran opción se encuentra en la Bundesliga: el Bayern de Múnich. Los bávaros estarían muy interesados en Julián Álvarez en el caso de que pierdan a Harry Kane, buscando al argentino como el delantero centro que lidere su nuevo proyecto. El Bayern es un competidor histórico en la Champions League, cumpliendo así la principal exigencia de Julián. A pesar de estas dos potentes alternativas, el delantero sigue esperando al Barça, que sabe que si quiere ficharlo debe moverse rápido y ofrecer un plan deportivo y económico convincente.

Así pues, Julián Álvarez está decidido a dejar el Atlético de Madrid por diferencias con Simeone y ha puesto como opciones prioritarias a gigantes de Europa como el PSG y el Bayern de Múnich si el Barça no puede asegurar su fichaje.