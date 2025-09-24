Sergio Francisco tiene sustituto, el elegido, o la Real Sociedad empieza a ganar o habrá cambio

La Real Sociedad no ha empezado nada bien la temporada. En las cinco primeras jornadas de Liga, el equipo aún no ha conseguido ganar ningún partido y, de hecho, se encuentran en posiciones de descenso, con solo dos puntos de 15 posibles, lo que ha provocado que se esté empezando a discutir una posible destitución de su entrenador, Sergio Francisco, tan solo unos meses después de su llegada.

El irunés tomó los mandos del primer equipo tras la salida de Imanol Alguacil el pasado verano después de su paso por las diferentes categorías inferiores de la Real. Sin embargo, el técnico no ha empezado con buen pie y se empieza a cuestionar su trabajo, por lo que en los despachos de la entidad vasca ya se estaría empezando a definir su sustituto si acaba siendo echado.

Sergio Francisco tiene las horas contadas como entrenador de la Real Sociedad

El elegido para ese caso sería José Luis Mendilibar, quien siempre ha declarado su amor por la Real Sociedad. El de Zaldibar podría acabar siendo el nuevo entrenador del conjunto de Anoeta en las próximas horas si no se empiezan a ganar partidos, ya que la continuidad de Sergio Francisco pende de un hilo y todo apunta a que su etapa en el banquillo podría acabarse de manera prematura.

Se considera que el irunés no ha sabido explotarlas virtudes del equipo, ya que la plantilla no está, ni de lejos, entre las peores de Primera División, pero no está sabiendo imponer sobre el campo sus ideas y cómo quiere que sus jugadores jueguen a fútbol. Por eso, si en los próximos partidos la Real no empieza a ganar, Mendilibar sería el encargado de sustituirlo al frente del banquillo.

Mendilibar sería el sustituto elegido para ser el nuevo técnico en caso de destitución

Por lo tanto, está por ver cuál será el futuro más próximo de Sergio Francisco. El calendario de la Real tampoco acompaña, ya que se deberá enfrentar a otros equipos que también están en posiciones de descenso y otros que ya están arriba del todo en la clasificación, por lo que el irunés podría estar viviendo sus últimos días como entrenador del conjunto de Anoeta.