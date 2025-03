Simeone no puede más y carga contra el Real Madrid, cruz y raya

La eliminación del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones dejó una fuerte sensación de frustración en Diego Pablo Simeone. El equipo cayó frente al Real Madrid tras una ajustada tanda de penaltis, que finalizó 3-4, pero lo que realmente encendió la ira del técnico argentino fue una jugada clave en el desarrollo del partido. Durante la ejecución de un penalti de Julián Álvarez, el árbitro anuló la acción por un presunto doble toque, lo que desató una tormenta de críticas por parte del entrenador colchonero.

Simeone defendió con vehemencia que el balón no se movió “ni un poquito” cuando Álvarez apoyó el pie antes de golpear el balón. En sus declaraciones posteriores al partido, señaló que, tras ver la jugada en video, no entendía cómo el árbitro podía considerar que Álvarez tocó el balón dos veces. "Nunca he visto que el VAR llame por un penalti", comentó, visiblemente molesto. El técnico expresó que estaba convencido de que la decisión fue incorrecta y que, en su opinión, no había motivos para anular el penalti. A pesar de su frustración, no dejó de reconocer que su equipo compitió de manera ejemplar ante uno de los rivales más difíciles del mundo.

El esfuerzo y el futuro: Orgulloso a pesar de todo

A pesar de la eliminación, Simeone no escatimó en elogios hacia sus jugadores, quienes, según él, dieron todo en el campo. "Competimos de una manera increíble. Pudimos haber ampliado el marcador, pero llegamos a los penales", destacó el entrenador. Además, hizo hincapié en la actitud y entrega de sus futbolistas, quienes demostraron un gran nivel a lo largo de la eliminatoria. "Me voy en paz porque jugamos de la manera en que debíamos competir", añadió con orgullo.

El entrenador también expresó su gratitud hacia los aficionados del Atlético, quienes acompañaron al equipo en todo momento. "La gente estuvo todo el partido, desde anoche en el hotel. Fue un día muy bonito", comentó. Ahora, con la eliminación en la Champions, el Atlético de Madrid debe centrarse en lo que queda de LaLiga, con un duro partido frente al FC Barcelona en el horizonte. Simeone reconoció que el equipo llega “golpeado” por la eliminación, pero dejó claro que seguirán luchando con la misma determinación.