Simeone se está hartando de él: llegó para ser un crack del Atleti, pero si ponen 60 millones se va en enero

Diego Simeone está llegando al límite de su paciencia con Conor Gallagher. El mediocentro inglés llegó al Atlético de Madrid para ser un crack y consolidar la medular rojiblanca, pero su rendimiento en este comienzo de temporada ha sido una decepción. La tensión es evidente en el club, y la directiva se plantea seriamente una venta en enero.

Gallagher no ha respondido a las expectativas con las que fue fichado, pasando rápidamente de promesa a un problema para el esquema del Cholo. Su continuidad está en entredicho, ya que no encaja en la intensidad y el rigor táctico que exige el técnico argentino.

El Manchester United prepara 60 millones por Gallagher

El club que está listo para aprovechar esta situación es el Manchester United. El conjunto inglés está preparando una oferta de 60 millones de euros por el mediocentro Conor Gallagher. Y es que el mediocentro inglés estaría generando el conflicto en el Atlético por su bajo rendimiento y su alto coste, los cuales por ahora no están siendo justificados ni sustentados con rendimiento.

Para el Atlético de Madrid, recibir 60 millones de euros por un jugador que no funciona bajo las órdenes de Simeone es una oportunidad de oro. El club rojiblanco está dispuesto a que se vaya hasta en enero si la oferta del United se confirma, priorizando la estabilidad del vestuario y el beneficio económico. La cifra cubre el coste del fichaje y deja un margen de ganancia.

La limpieza de Simeone a mitad de temporada

La posible venta de Gallagher es un signo de que Simeone está dispuesto a hacer una "limpieza" a mitad de temporada si los jugadores no cumplen con sus exigencias. El técnico argentino necesita un vestuario comprometido y no dudará en desprenderse de aquellos que generen problemas de actitud o que no muestren el rendimiento esperado. El Manchester United podría ser el salvador para ambas partes.

Así pues, Diego Simeone se está hartando del jugador que llegó para ser un crack del Atleti, y si el Manchester United pone 60 millones de euros sobre la mesa, el club rojiblanco lo venderá incluso en enero.