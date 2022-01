Simeone, un brasileño y Raiola, implicados en un objetivo del Atlético

La dinámica deportiva que atraviesa el Atlético de Madrid no es la más confortable y algunos efectivos de la plantilla rojiblanca podrían abandonar el Wanda Metropolitano en este mismo mercado invernal para facilitar la llegada de otros futbolistas que aporten ese salto de calidad a la plantilla. Felipe Monteiro es uno de los jugadores que han dejado luces y sombras en los últimos meses y, dado que el brasileño finaliza contrato el próximo 30 de junio, el conjunto colchonero no tendrá reparos en aceptar la oferta que el Atlético Mineiro, según ha develado Be Soccer, realizará próximamente por el defensa de 32 años.

Pero aquí no se queda el asunto, ya que el adiós de Felipe, se produzca este en enero o en junio, podría provocar un auténtico bombazo en el mercado europeo con Matthijs De Ligt, jugador que podría aterrizar en Madrid de la mano de Mino Raiola, su agente. El central neerlandés llegó a la Juventus hace un par de campañas, pero las lesiones y los resultados cosechados por el conjunto bianconero han provocado que el futbolista no haya certificado su total compromiso con la entidad, hecho que podría provocar su salida del club próximamente.

Es cierto que el fichaje de De Ligt conllevaría un desembolso cercano a los 60 millones de euros y que ese precio dificulta enormemente su llegada al Wanda Metropolitano en este mes de enero, pero el interés de Simeone en pescar al futbolista neerlandés va en continuo crecimiento y el próximo verano, si finalmente Joao Félix sale del equipo, el conjunto presidido por Enrique Cerezo contará con suficiente solvencia económica para hacer frente al fichaje del central.

Además, este movimiento supondría un duro golpe para Joan Laporta ya que el presidente del Barça también ha situado al futbolista como una de sus prioridades para el proyecto culé, pero el club no está en disposición financiera de hacer frente a un gasto como el que conllevaría el traspaso de De Ligt y su salario.

Con eso y más, el exfutbolista del Ajax no ha hecho otra cosa que sumar un nuevo candidato a su lista de opciones de futuro, ya que el zaguero ha dejado entrever que está dispuesto a abandonar Turín el próximo verano si la ocasión lo precisa y, aparte del mencionado interés de Simeone, el Barça y el Chelsea también están muy pendientes de su situación.