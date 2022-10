Simeone y una destitución inevitable: el ex del Real Madrid es clave

El Atlético de Madrid se medirá a las 18:30 del sábado (hora española) al Sevilla FC. Dos equipos en horas bajas que necesitan la victoria sí o sí para salir del mal momento que están atravesando. Los rojiblancos llegan al duelo siendo 7º en liga, fuera de puestos europeos, habiendo conseguido solamente 10 puntos de 18 posibles (3 victorias ante Getafe, Valencia y Celta de Vigo, y 1 empate ante la Real Sociedad) y un panorama que tampoco mejora mucho si miras sus resultados en la Champions League, ya que los colchoneros han ganado por la mínima y en el descuento, con dos goles en el tiempo añadido, al Oporto 2-1 y han perdido 2-0 frente al Bayern Leverkusen, rival a priori más sencillo que los portugueses. Además, su último partido de liga fue la derrota ante el Real Madrid por 1-2 en el Cívitas Metropolitano.

Con peores sensaciones llega a este duelo el Sevilla. Los de Julen Lopetegui son ahora mismo 15º en la clasificación, habiendo conseguido 5 puntos de 18 posibles en liga (1 victoria ante el Espanyol y dos empates ante el Real Valladolid y Villarreal) y tan solo 1 de 6 posibles en la Champions League, cayendo derrotados 0-4 en casa ante el Manchester City de Haaland y empatando ante el Copenhague 0-0 en Dinamarca.

Ambos clubes no están pasando por su mejor momento, pero los dos tienen algo en común, su entrenador está en duda y una derrota esta noche podría suponer la destitución, al menos, de Julen Lopetegui. El técnico del Sevilla lleva tiempo siendo criticado en la ciudad andaluza, el equipo no acabó la temporada pasada como se esperaba, solamente el gran colchón que obtuvieron en la primera vuelta hizo que el equipo se clasificara para la Champions League. Muchas fueron las voces que pedían la destitución del técnico este verano, pero ‘Monchi’ decidió darle su confianza al exseleccionador y no parece que de momento esté correspondiendo.

Por su parte, el futuro de Simeone nunca ha estado más en duda que esta temporada. Al igual que Lopetegui, son muchas las voces que llegan desde Madrid pidiendo un cambio en el banquillo rojiblanco, entienden que su ciclo ya ha finalizado y que es hora de virar el rumbo, una derrota ante los sevillanos hoy probablemente no sea suficiente para que la semana que viene veamos a otro técnico sentado en el Cívitas Metropolitano, pero en el caso de Lopetegui sí. El duelo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla puede suponer un antes y un después su futuro y un ex del Real Madrid como Isco podría ser la clave de la destitución inevitable, en caso de derrota, de Julen Lopetegui.

Isco es ahora mismo titular indiscutible en el Sevilla de Lopetegui, el ex del Madrid ha cogido los mandos del equipo andaluz y poco a poco está volviendo a ser aquel jugador que deslumbró en el equipo blanco, ‘MagIsco’ fue el mejor en el duelo ante el Villarreal y una buena actuación suya podría salvar, una semana más, el trabajo de su entrenador, pero si el malagueño no está fino y la defensa del Atlético de Madrid no le deja explotar su juego podría suponer el golpe definitivo al exseleccionador.

Veremos quien acaba llevándose el duelo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla esta tarde, pero lo que está claro es que supondrá un antes y un después para el futuro de uno de los dos entrenadores. La destitución de Julen Lopetegui está en el aire e Isco podría salvarle, pero Simeone asestarle el golpe definitivo y convertir en inevitable la decisión de ‘Monchi’.