Simeone zanja el problema del 9: Luis Suárez, listo para el anuncio

La reciente consecución de un nuevo título liguero por parte del Atlético de Madrid, el undécimo en su historia, no ha evitado que Diego Pablo Simeone esté mirando ya al mercado europeo para tratar de poner fin al problema que este año, cuando Luis Suárez no ha estado disponible, ha evidenciado la plantilla rojiblanca de cara al gol.

Precisamente porque el ariete charrúa no pudo disputar los primeros encuentros de la segunda vuelta (debido al COVID 19) es por lo que el Atlético de Madrid se dejó varios puntos de forma consecutiva que apunto han estado de costarle el título. Y precisamente aquí es donde ha aparecido el exfutbolista del FC Barcelona para anotar los goles decisivos en los dos últimos encuentros disputados por el equipo para lograr sendas victorias que han terminado siendo cruciales.

No obstante, aquí también reside el gran problema de Simeone para afrontar el nuevo curso: Luis Suárez tiene ya 34 años y eso conlleva la necesidad imperiosa de dotar a la delantera atlética de un recambio de garantías para dosificar los minutos del uruguayo, aunque Álvaro Morata -que regresará de su cesión en Turín de forma inminente- no cuenta con la aprobación del Cholo para formar parte de la futura plantilla colchonera, al menos como titular. Es decir, el técnico argentino se ha lanzado al mercado dando por hecho que el jugador español saldrá de Madrid dado que este ya ha manifestado en numerosas ocasiones que no está dispuesto a tener un rol secundario.

Así pues, son varias las vías qua ahora deberá explorar el entrenador porteño ya que son varios los jugadores que han ido sonando en los últimos meses para aterrizar en el Wanda Metropolitano conforma se abra el periodo de fichaje festival: Rafa Mir, delantero del Huesca; Raúl de Tomás, jugador del Espanyol; Maxi Gómez, ariete del Valencia; y Olivier Giroud, un futbolista también veterano que aceptaría cumplir con ese rol secundario.

Las próximas semanas serán decisivas, pero todo hace indicar que no se anunciará ninguna decisión hasta la finalización de la Eurocopa, ya que el principal protagonista (Morata) para poner en marcha esta cadena de movimientos está centrado en sus labores goleadores con La Roja.