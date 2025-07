Sorpresa en el Real Madrid, Mbappé ya no es el favorito para llevar el número '10'

El Real Madrid ha perdido a uno de sus grandes referentes. Luka Modric, leyenda del club y símbolo de una era dorada, ha dicho adiós dejando un vacío enorme. No solo en el campo, también en el vestuario… y en el dorsal más icónico: el número 10. Durante años, Modric defendió esa camiseta con clase, humildad y seis Champions en la mochila. No fue hasta la temporada 2017-18 cuando se lo ganó. Antes llevó el 19. Pero el 10 no es para cualquiera. Está reservado a quienes marcan una época.

Tras su salida, todos pensaron en Kylian Mbappé. Parecía lógico. Es la estrella que viene, el fichaje más esperado. Ya lo lleva con Francia. Tiene el perfil. Pero el Madrid duda. Mbappé, por ahora, se siente cómodo con el 9. Fue con ese dorsal con el que rompió récords la temporada pasada. En el Mónaco ya lo había llevado. Y el 7, que tuvo en el PSG, ya tiene dueño en el Bernabéu: Vinicius.

Aunque el club sabe que ponerle el 10 sería un golpe de marketing mundial, también entienden que no puede ser una decisión solo comercial. Y, sorprendentemente, hay otro candidato fuerte en el vestuario.

Arda Güler, ¿el heredero inesperado?

Arda Güler ha pasado de promesa silenciosa a candidato real. El joven turco ha sabido esperar su momento. En el Mundial de Clubes fue decisivo. Xabi Alonso, que no lo incluyó de inicio, recurrió a él en el descanso… y no volvió a soltarlo.

Desde entonces, Güler ha brillado. Tiene talento, personalidad y ese aire de futbolista distinto. Y hay un gesto que muchos no han olvidado: tras el último partido de Modric, el croata se acercó a él y le regaló su camiseta. Para muchos, un pase simbólico de testigo.

El dorsal 10 no puede quedarse libre. La plantilla está prácticamente cerrada y los fichajes que llegan no tienen ese perfil aún. Entre Güler y Mbappé parece estar la decisión final. Uno representa el presente arrollador; el otro, el futuro que ya empieza a explotar. Lo único seguro es que el número 10 volverá a tener dueño. Y será alguien llamado a hacer historia.