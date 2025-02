Sorpresa en Mestalla, el Valencia rechaza una oferta millonaria por un futbolista

El mercado de fichajes invernal ha dejado un giro inesperado en Mestalla. El Valencia CF ha decidido rechazar una oferta de 10 millones de euros del FC Porto por André Almeida, una cifra que superaba lo que el club valencianista pagó por él en su momento. Esta decisión ha sorprendido tanto a la afición como al entorno del equipo, especialmente porque hasta hace unos meses el rol del centrocampista en la plantilla era secundario, según informa Fichajes.net.

El técnico Carlos Corberán ha sido un factor determinante en la permanencia de Almeida en el Valencia. Desde su llegada al banquillo, el entrenador ha dado mayor protagonismo al mediocampista portugués, convirtiéndolo en una pieza fundamental de su esquema táctico. Esto ha cambiado la perspectiva del jugador, quien en verano pasado parecía más predispuesto a salir en busca de nuevos retos.

