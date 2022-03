Sorpresón del Barça: el socio de CR7, la estrella elegida por Laporta

Ya no es novedad a estas alturas decir que el FC Barcelona buscará un fichaje galáctico el próximo verano. Ya cerradas las llegadas de Andreas Christensen y Franck Kessié, Joan Laporta es consciente de que solamente con una incorporación de primer renombre mundial pondrá el broche al mercado y por ello son numerosas las opciones que están apareciendo en las oficinas del Camp Nou en las últimas semanas.

No obstante, aunque la situación de muchos de estos jugadores, tales como Mo Salah o Robert Lewandowski, es muy enrevesada, la de Marcus Rashford no lo es tanto ya que el futbolista está decidido a salir del Manchester United al finalizar el curso: el inglés es la estrella elegida por el presidente.

El delantero de 24 años formado en la cantera de los red devils, compañero de CR7 y de otras estrellas de primer rango internacional como Paul Pogba, Bruno Fernandes o Jadon Sancho, ha perdido todo el protagonismo que hace no mucho tiempo atrás le situó como el gran referente del proyecto en Old Trafford. No obstante, la llegada de estos jugadores en las últimas campañas ha sido altamente perjudicial para un Rashford que esta temporada está rindiendo muy por debajo de lo esperado y que está acaparando un rol secundario con el que ha mostrado su malestar en numerosas ocasiones.

Es por ello que ahora, según los últimos reportes del Manchester Evening News, el futbolista ha tomado la decisión de abandonar el club en el próximo mercado veraniego en busca de una aventura que le permita retomar su mejor nivel y, sobre todo, el protagonismo perdido en el conjunto inglés. Pero eso no es todo, ya que este mismo medio ha afirmado que Laporta se ha colado en la lista de pretendientes que tiene Rashford entre las mejores ligas europeas. Aunque el PSG parecía estar a la cabeza para cerrar el fichaje del futbolista británico, el mandatario catalán ha irrumpido con fuerza en la puja para dejar patente su deseo de fichar el delantero y asestar uno de los grandes bombazos de la contienda de traspasos.

Es cierto que la operación podría conllevar un desembolso cercano a 70 millones (más el salario del futbolista), pero el acuerdo que ha cerrado recientemente la entidad culé con Spotify es la baza de Laporta para poder permitirse una incorporación de semejante calibre.