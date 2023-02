Sorpresón: el crack del Bernabéu que pudo ir al Barça y dejar tirado a Florentino en 2019

El Real Madrid está viviendo una montaña rusa de sensaciones en la presente campaña y de las escasas conclusiones positivas que puede extraer Carlo Ancelotti a día de hoy es la de contar con Rodrygo Goes en un estado de forma óptimo, el talento futbolista brasileño está teniendo muchas complicaciones para hacerse con un hueco titular de forma sistemática, pero las lesiones de Karim Benzema le han brindado un rol protagonista que está aprovechando a las mil maravillas.

Rodrygo fue clave para el equipo en el tramo final de la temporada pasada y fruto de ello Florentino Pérez no titubeó para afianzar su continuidad en el Bernabéu, como mínimo, hasta 2027, prueba manifiesta del elevado grado de satisfacción existente en la directiva blanca con el rendimiento del canterano del Santos.

Con eso y más, hoy GOAL ha revelado una información que supone toda una sorpresa ya que, según este medio, Rodrygo tuvo la oportunidad de fichar por el Barça antes de comprometerse con el Real Madrid. Florentino cerró el fichaje del internacional brasileño en 2019 a cambio de 45 millones de euros en una operación que en su momento se tildó como muy arriesgada por el salto que suponía para el futbolista llegar a élite europea.

No obstante, las prestaciones de Rodrygo han ido mejorando exponencialmente desde su aterrizaje en el Bernabéu hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la plantilla a pesar de que no ha logrado asentarse en el ‘11’ de gala de Ancelotti.

Lo más curioso en torno a la intromisión del Barça en la puja por el atacante sudamericano es que el propio crack de 21 años se enteró a última hora del interés de Florentino Pérez, tal y como él mismo ha afirmado: “Cuando mi padre me dio la noticia... Yo siempre cuento esta historia. Tenía dos camisetas, una del Barça y otra del Real Madrid y tenía que elegir. Me resultó muy fácil elegir, pero estaba todo pactado con el Barcelona, fue una sorpresa para mí, no esperaba que viniera el Real Madrid. Fue un susto, pero luego fue uno de los momentos más felices de mi vida”.