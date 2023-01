Sudores fríos para Laporta, renovar a Dembélé: ¿Misión imposible?

Osumane Dembélé está siendo una de las mejores noticias en el Camp Nou en la presente temporada. El extremo francés está siendo, por fin, aquel jugador que tanto prometía cuando se lo fichó para sustituir a Neymar. El ex del Borussia no entró bien en el Barcelona, donde encadenó demasiadas lesiones que no permitieron que tuviera un buen desarrollo futbolístico, algo esencial en Can Barça, donde el juego es muy distinto al del resto del mundo. Al mal rendimiento inicial se le sumaron ciertos comportamientos infantiles que no ayudaron al francés, quien aseguró haber perdido los cuatro primeros años en la ciudad condal por culpa de su mal estilo de vida.

Afortunadamente para todos, el galo dejó atrás su desordenada vida y comenzó a trabajar en su juego. Desde la llegada de Xavi, Dembouz ha sido otro. El actual técnico blaugrana depositó en él toda su confianza y el futbolista no ha decepcionado. Dembélé se ha convertido en una pieza clave en el once culé y en la presente temporada ya acumula 1836 minutos disputados para un total de 8 goles y 7 asistencias siendo junto a Lewandowski la gran referencia para el ataque del Barça, que sin el francés pierde todo el desborde.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en las oficinas del Camp Nou, especialmente para Laporta y Mateu Alemany. Ya que ante el gran rendimiento de Dembélé, saben que deberán volver a lidiar con Moussa Sissoko, el problemático representante de Ousmane. Hace un año, fue el culpable que el extremo francés estuviera apartado de equipo y pitado en el Camp Nou debido a la negativa de su representante a renovar.

Más de un año después y con esa primera renovación ya firmada se acerca otro momento crítico, pues su contrato finaliza en 2024 y dada la importancia de Dembélé en su esquema, es seguro que Xavi va a instar a su directiva a prolongar la vinculación del francés con el Barça, algo que seguro no será fácil ni barato. El de Vernon se convertido en uno de los mejores, sino en el mejor extremo del mundo y ha subido mucho su cotización en el mercado y si tenemos en cuenta la mala situación económica del Barça y que ya está siendo complicado inscribir a Gavi y Araújo, todo hace pensar que prolongar el contrato de Dembélé podría convertirse en toda una misión imposible.