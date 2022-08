Sueña con ir al Barça, pero Koundé, Piqué y Eric García se lo impiden

En las últimas semanas el FC Barcelona ha estado trabajando incansablemente hasta poder cerrar la llegada de un central de primera categoría que sea el acompañante de Ronald Araújo. Kalidou Koulibaly, Jules Koundé, Íñigo Martínez o Luiz Felipe han sido algunas de las opciones manejadas por la directiva blaugrana, pero finalmente ha sido el francés el que ha logrado aterrizar en el Camp Nou.

No obstante, según hemos podido conocer en Don Balón, el central de Athletic de Bilbao, Íñigo Martínez, sigue empeñado en adherirse a la plantilla blaugrana este mismo verano a sabiendas de que ya no es tanta la necesidad del club por incorporar a un defensa tras el OK del Sevilla por Koundé.

Xavi tiene en el galo y en Araújo dos centrales de muchos quilates para ser indiscutibles en el eje de la zaga, vaticinando que Jordi Alba y Sergiño Dest serán los laterales, y además hay otro motivo por el que el interés en el central vasco se ha diluido de forma vertiginosa: la presencia de Gerard Piqué, Andreas Christensen y Eric García, tres futbolistas que también estarán a disposición del técnico barcelonés esta temporada.

Es cierto que Íñigo cuenta con una cualidad muy atractiva que llamó la atención de Xavi desde el primer momento, ser zurdo y poseer una excepcional salida de balón, pero tras el desembolso realizado por Koundé se antoja complicado que el Barça valore cumplir el sueño del jugador, el cual no es otro que unirse al club este verano y dejar el Athletic de Bilbao.

Un rayo de esperanza

La única posibilidad para que Laporta vuelva a valorar su incorporación es que Xavi no deposite confianza ni en Sergi Roberto ni en Dest como para ser titulares de forma indiscutible, Koundé pase al lateral derecho (una posición que ya ha desempeñado durante su etapa en Sevilla) y quede una vacante en el eje de la zaga, una vacante que podría ser ocupada por Íñigo.

Eso sí, a día de hoy esta posibilidad es remota, pero veremos si finalmente se puede dar o no dado que la defensa blaugrana ya cuenta con un gran número de efectivos.