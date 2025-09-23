Take Kubo ha pedido a sus agentes que le busquen nuevo equipo si la Real Sociedad no mejora

No está siendo un año nada sencillo para la Real Sociedad. El conjunto de San Sebastián ha visto cómo, en cuestión de un año, todo el proyecto que había estado construyendo se ha disipado por completo. Y es que no solo han perdido a su entrenador y gran artífice del proyecto, Imanol Alguacil, sino que también han visto cómo figuras fundamentales como Martín Zubimendi y Mikel Merino en cuestión de un solo año dejaban sin sus mejores jugadores al conjunto de Anoeta, y lo peor es que, si las cosas no mejoran, podría perder a otro de sus grandes cracks.

En este sentido, tal y como han ido apuntando fuentes cercanas al entorno de Takefusa Kubo, el delantero japonés habría comenzado a sondear, junto a sus agentes, cuáles son sus posibilidades dentro del mercado. Y es que, si las cosas no comienzan a funcionar para la Real Sociedad, estaría listo para buscar una escapatoria en forma de fichaje por un gran equipo de Europa. Ya sea en España, Inglaterra u otra de las grandes ligas de Europa, pero siempre que le garanticen luchar por grandes objetivos.

Kubo quiere un entorno más competitivo

La realidad es que el japonés tampoco viene siendo un jugador tan efectivo como se esperaba que lo fuera. El año pasado apenas fue capaz de aportar 7 goles y 4 asistencias, siendo uno de los señalados por el bajón de resultados de la Real Sociedad. Sin embargo, Kubo y su entorno consideran que con el equipo adecuado es capaz de sacar una versión mucho mejor que la mostrada el año pasado.

De este modo, si las cosas no comienzan a mejorar, todo apunta a que Take Kubo va a buscar en otra liga la posibilidad de relanzar su rendimiento y mostrarse al mundo como el joven crack que sabe que es. Las cualidades no le faltan y el potencial tampoco; ahora le falta plasmarlo sobre el verde.

Así pues, consciente de que necesita dar un paso más en su carrera, Take Kubo ya habría comenzado a sondear, junto a sus agentes, la posibilidad de cambiar la Real Sociedad por algún club de la Premier League, en caso de que los de Anoeta no sean capaces de levantar cabeza.