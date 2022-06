Tchouameni fuerza su salida y Florentino alucina con la primera oferta

El Real Madrid se ha movido muy rápido en el mercado de fichajes, reaccionando de manera ágil al rechazo de Mbappé. Con Rüdiger y Tchouameni ya vestidos de blanco, Florentino Pérez quiere dar un paso más en la operación salida antes de incorporar a cualquier otro futbolista. Sobre esto habló esta semana en El Chiringuito de Jugones.

"De momento hemos parado, porque no nos caben más. Ahora queda todo el trabajo, que es julio y agosto, a ver qué jugadores salen… Todos son buenos. Todos quieren jugar. Y no voy a entrar en el juego de quién va a jugar y quién no va a jugar. Los que se han ido ya es porque han terminado el contrato y los otros están pensándolo. También tienen que ver si tienen ofertas algunas o no", explicó el presidente del conjunto blanco, en referencia a la situación de Dani Ceballos y Marco Asensio.

Los jugadores del Real Madrid están de vacaciones hasta el 8 de julio y en el club esperan que para entonces ya esté solucionado o muy avanzado la situación de los jugadores que pueden dejar el club, como el sevillano y el mallorquín.

No es ningún secreto el interés del Real Betis Balompié en el regreso de Ceballos, quien se ha visto perjudicado por la llegada de Tchouameni. Según el diario AS, el conjunto verdiblanco ya ha hecho una primera oferta por el centrocampista andaluz, la cual en el Real Madrid han tildado de ridícula, ya que no supera los tres millones de euros.

Ceballos tiene contrato hasta 2023, aunque su futuro está lejos del Santiago Bernabéu. El sevillano ha disputado 74 partidos con el conjunto blanco desde su llegada en 2019, pero bien es cierto que estuvo cedido en el Arsenal. Carlo Ancelotti no ha contado prácticamente nada con Ceballos, que esta temporada ha disputado poco más de 300 minutos, aunque las oportunidades que este curso le ha dado el técnico italiano han llegado en el tramo más importante de la temporada, disputando incluso la final de la Champions League.

Pese a todo, Ceballos tendría una oferta de ampliación de contrato para dos temporadas más sobre la mesa, aunque dada su poca participación el sevillano tiene decidido dejar el Madrid. Todo hace indicar que su fichaje por el Betis es cuestión de tiempo. En el conjunto heliopolitano saben que el Real Madrid va a venderle e intentarán pagar lo menos posible por el jugador.