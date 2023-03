Tebas avisa a Florentino con Haaland y Mbappé: "No quiero que compre lo que quiera con facilidad"

A menudo se ha hablado de que uno de los sueños a medio-largo plazo que tiene Florentino Pérez con el Real Madrid es fichar a Erling Haaland y Kylian Mbappé, los dos futbolistas que están llamados a ser los grandes dominadores del fútbol europeo durante la próxima década. Y es que, teniendo en cuenta que los blancos no han sido apenas protagonistas en los seis mercados de fichajes anteriores (tan solo han gastado 111 millones de euros en las últimas tres temporadas), resulta evidente que la entidad capitalina dispone de músculo financiero suficiente para acometer las llegadas de Haaland y Mbappé en un futuro no tan lejano, más sabiendo que el francés puede salir libre en 2024 (ya que si bien tiene contrato hasta 2025, el último año es opcional).

Sin duda alguna, las hipotéticas llegadas de los dos astros europeos supondrían un gran salto de calidad en la plantilla merengue, emulando al famoso Real Madrid de Los Galácticos, con el que Florentino Pérez, entre 2000 y 2006, consiguió reunir a las mayores estrellas del panorama futbolístico mundial en aquel entonces, con nombres como los de Luis Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo Nazário, David Beckham o Roberto Carlos, entre otros. Y si bien las incorporaciones de Haaland y Mbappé supondrían un gran salto mediático para LaLiga Santander, el presidente de la competición, Javier Tebas, se mostró contrario a que Florentino Pérez vuelva a crear una plantilla de galácticos: “Ni lo echo de menos ni lo quiero. No quiero que el Real Madrid compre lo que quiera con facilidad. Queremos una competición equilibrada”, afirmó en un foro del Financial Times.

En cualquier caso, más allá de avisar a Florentino Pérez de que su deseo propio y, por lo tanto, el de LaLiga pasan por que el Real Madrid no fiche con facilidad, Javier Tebas también comparó la salud actual de la competición doméstica española con la Premier League, liga que, si más no en términos económicos, es la referencia absoluta no solo del fútbol europeo, sino mundial: “A nivel comercial (la Premier League) es el mejor producto del mundo y para la liga es muy difícil estar al mismo nivel por las diferencias entre ambos países. Tenéis más de 70 millones habitantes, nosotros 50. Además de los países de los Commonwealth. Es imposible compararse”, reveló.

Finalmente, otro de los temas que trató con referencia a la competición doméstica, fue el referente a la situación del otro gigante de España, el FC Barcelona, de quien ya avisó que será muy difícil que puedan fichar en verano: “Ya anuncio, y me llamará el presidente Laporta enfadado... Pero es que Jan, es prácticamente imposible que el Barcelona pueda incorporar jugadores en verano. Mucho tendrá que cambiar porque, si no, estará en problemas la institución. Al FC Barcelona no le hemos dejado fichar jugadores este invierno, y el verano que viene no va a poder fichar jugadores”, concluyó.