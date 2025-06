Ter Stegen carga contra Hansi Flick y su futuro se complica más que nunca

Con la temporada ya finalizada y tras liberarse de sus compromisos internacionales con la selección alemana, Marc-André Ter Stegen se enfrenta a uno de los veranos más inciertos de su carrera. El fichaje de Joan García al FC Barcelona y la llegada de Szczesny a la portería han puesto en duda la continuidad del capitán, quien no está dispuesto a dejar el club sin luchar por su puesto. Tras una campaña llena de altibajos, Ter Stegen se encuentra ahora en medio de una batalla tanto personal como profesional, en la que las tensiones con el Barça parecen estar al límite.

El año para el guardameta alemán no ha sido fácil. La lesión sufrida en septiembre de 2023, que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante meses, dejó al equipo con un vacío difícil de llenar. Aunque logró recuperarse en tiempo récord y regresar a finales de abril, su vuelta no fue como esperaba. El FC Barcelona, obligado a adaptarse, optó por confiar en Szczesny, quien realizó una excelente labor y se consolidó como titular. Cuando Ter Stegen volvió a la acción, ya no estaba en condiciones de disputar partidos clave, lo que alimentó las tensiones internas.

Guerra abierta con el club

El fichaje de Joan García, que se concretará en los próximos días, ha sido otro punto de conflicto. La llegada del joven portero ha sembrado dudas sobre el rol de Ter Stegen en el equipo, y se rumorea que el Barça podría estar buscando una salida para él. Esta situación ha sorprendido y molestado al alemán, quien siente que ha sido tratado injustamente, especialmente tras su recuperación. En medio de filtraciones y rumores, Ter Stegen ha dejado claro que no tiene intención de facilitar su salida del club. Su contrato hasta 2028 y su elevado salario complican aún más un posible traspaso, y el jugador está decidido a quedarse y pelear por su puesto.

El capitán también ha manifestado su desacuerdo con Hansi Flick, a quien acusa de no haberlo respaldado lo suficiente después de la lesión. La falta de confianza mostrada por Flick y la posible animosidad de Deco hacia él solo aumentan la sensación de que su salida del Barcelona podría estar siendo impulsada por factores personales dentro del club. A pesar de todo, Ter Stegen sigue firme en su intención de seguir en el Barça y no se dejará vencer por la presión externa.

El futuro del portero sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que la guerra entre Ter Stegen y el FC Barcelona acaba de comenzar. Queda por ver quién saldrá peor parado de esta tensa situación.