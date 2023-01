Ter Stegen sigue los pasos de Piqué: sin discusión, OK de Xavi

El elegido ha sido Ter Stegen. Gerard Piqué ha decidido retirarse del fútbol profesional y, por lo tanto, el FC Barcelona se quedó sin uno de los cuatro capitanes del equipo, el segundo en concreto, por lo que se hacía necesario buscar a alguien que ocupase el puesto que había dejado el defensa catalán en la capitanía. Tras el parón del Mundial de Qatar y antes de la reanudación de LaLiga, el conjunto azulgrana ha anunciado la decisión y, quien seguirá los pasos del central será el guardameta alemán.

Todos menos Sergio Busquets suben un peldaño. El ‘5’ del FC Barcelona era el primer capitán del equipo, la segunda posición le pertenecía Piqué, la tercera plaza es de Sergi Roberto y la cuarta para Jordi Alba. Ambos laterales pasarán a ocupar el 2º y 3º puesto ahora que el central no está y Ter Stegen pasará a ocupar el lugar de Gerard. La propuesta ha sido idea de Xavi Hernández y, además, no ha habido votación, ni discusión, como suele hacerse en el club con este tema. El técnico egarense ha querido evitar así toda clase de polémicas, pero aún así, desde el club revelan que no hay ninguna objeción a su nombramiento, están encantados con el guardameta alemán pese a que en verano estuvo a punto de salir.

Ter Stegen sonó en varias ocasiones durante los meses de abril y mayo para salir del Camp Nou. El motivo de estos rumores no era una causa deportiva, si no económica, el club necesitaba hacer caja para poder financiar fichajes en verano y Frenkie De Jong se negaba a salir, eso unido a la negativa de los capitanes como Sergio Busquets, Jordi Alba y Piqué de rebajarse más el sueldo hizo que el club se plantease la venta de alguna de sus estrellas para acabar el ejercicio financiero en positivo, pero Joan Laporta llegó con dio con la solución de las palancas económicas y su salida no fue necesario.

Por aquel entonces, Ter Stegen no atravesaba por su mejor momento, deportivamente hablando. Estaba muy lejos de su nivel de temporadas anteriores, pero Xavi Hernández siempre confió en él. Este año, es el portero menos goleado de la competición con tan solo 6 tantos encajados y también lo es de todo Europa, además en Alemania ya se plantean seriamente la suplencia de Neuer en la selección tras lo sucedido en Qatar. Todo ha cambiado para Ter Stegen en menos de 8 meses. Veremos si su buena temporada ayuda a que el Barça levante algún título.