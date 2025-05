Toni Kroos le recomienda a Xabi Alonso un fichaje estelar para el Real Madrid

Toni Kroos ya no se viste de corto, pero sigue muy presente en el entorno del Real Madrid. Su retiro no ha significado una despedida total. Al contrario, su voz sigue teniendo eco en los despachos del club, donde aún se escucha con respeto todo lo que dice. Ahora, con Xabi Alonso como futuro entrenador del primer equipo, Kroos ha querido aportar su grano de arena.

El alemán ha señalado a Tijjani Reijnders como una oportunidad de mercado que el club no debería dejar pasar, según informa fichajes.net. El centrocampista del AC Milan ha llamado la atención de Kroos por su estilo de juego completo, equilibrado y con personalidad. Le ve como un futbolista capaz de aportar desde el primer día. En su opinión, Reijnders encajaría perfectamente en el esquema que podría plantear Xabi Alonso.

Reijnders es uno de los centrocampistas con mayor proyección en Europa. Su actuación frente al Real Madrid esta temporada dejó huella, no solo en los aficionados, también en antiguos jugadores como Kroos. Con buena técnica, lectura de juego y capacidad para sumarse al ataque, el neerlandés ha demostrado estar preparado para un salto de nivel.

🚨 Real Madrid president Florentino Perez is considering a swoop to sign Tijjani Reijnders.



(Source: Tuttosport) pic.twitter.com/exMUcSdBiT