Tragedia con el heredero del 10 en el Camp Nou: Laporta llora el fracaso su mayor decepción

El futuro de Ansu Fati en el Camp Nou tiene muy mala pinta. Mientras todo el mundo esperaba que 2023 fuera definitivamente el año de la recuperación total de Ansu Fati, todo apunta a que podría acabar siendo el del fin de la relación del canterano llamado a ser le heredero de Leo Messi y de poner fin a un cuento de hadas que ha acabado siendo una auténtica pesadilla por culpa de las lesiones y de algunas influencias externas que no han hecho ningún bien al jugador.

El canterano, apenas está contando con oportunidades en este tramo final de temporada, ya ni con las lesiones de Dembélé y Lewandowski, el español ha sido capaz de entrar en la rotación culé. En este sentido, se hace evidente que Ansu es el último delantero en la lista de Xavi, incluso Ferran Torres está por delante suya pese a su mal rendimiento.

Sin embargo, Xavi explicó claramente la razón por la cual prefirió al valenciano, y es que según contó en la rueda de prensa posterior al choque ante el Atleti, el técnico egarense prefirió dar minutos a Ferran porque elige el once según lo visto en los entrenamientos, de modo que optó por el ex del City. Dichas declaraciones, no hacen sino dejar en muy mal lugar a un Ansu que además de no rendir en los días de partido, también parece que no da el máximo en los entrenamientos, otra razón por la que podría haber perdido el favor de Xavi.

En Can Barça se quieren negar a pensar en que lo de Ansu Fati es un proyecto de estrella fallido. El canterano era uno de los favoritos de toda la afición y seguro que sería un golpe muy duro verlo abandonar la ciudad condal, pues no por nada se le dio el número 10 tras la marcha de Leo Messi, una decisión echando la vista atrás podría no haber sido la mejor, ya que ha acabado suponiendo una gran presión para un jugador tan joven como Ansu.