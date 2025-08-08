¿Traición en el Barça? Ter Stegen escucha la propuesta de un viejo conocido de Laporta para salir

Marc-André ter Stegen vive uno de los momentos más delicados de su carrera. Hasta hace poco, era un indiscutible en la portería del Barcelona y una pieza clave en el vestuario. Sin embargo, la llegada de Joan García, un portero joven con mucho potencial, ha cambiado el panorama. La directiva catalana ha dejado claro que Ter Stegen ya no encaja en los planes a largo plazo del club. Aunque el portero alemán se resiste a salir y quiere seguir defendiendo la camiseta blaugrana, la realidad es que la negociación para su salida está en marcha.

La situación entre ambas partes está tensa. Ter Stegen es consciente de que, si quiere seguir compitiendo al máximo nivel, necesita estabilidad y minutos en la portería. En Barcelona, esa certeza ya no está garantizada. Por eso, aunque él mantiene la esperanza de continuar, sabe que su futuro puede estar lejos de la ciudad condal.

Luis Enrique y el PSG llaman a la puerta

Según ha informado Fichajes.net, el PSG ha puesto sus ojos en Ter Stegen para reforzar su portería. El equipo francés, actual campeón de la Champions League y dirigido por Luis Enrique, un viejo conocido de la familia Barça y del propio Ter Stegen, busca un portero con experiencia y calidad para acompañar a su gran plantilla.

Esta llamada podría ser la oportunidad que Ter Stegen estaba esperando. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el portero sabe que necesita jugar regularmente para asegurar su plaza en la selección alemana. El PSG le ofrece ese protagonismo, además de la posibilidad de competir por títulos importantes.

Desde el lado blaugrana, se valora positivamente una posible salida que alivie la carga salarial y abra la puerta a una renovación en la portería. En el entorno del Barcelona, ya se percibe que el mercado de porteros puede vivir un terremoto en los próximos días.

¿Se acabará la etapa de Ter Stegen en el Barça? ¿Será el PSG el destino que cambie su carrera? Lo cierto es que la oferta está sobre la mesa y la decisión, en breve, podría cambiar el futuro del guardameta y del club catalán.