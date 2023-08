Tras Courtois y Militao, Valdebebas amanece con otro mazazo para el Madrid: también al quirófano

El pasado sábado el Real Madrid mostró ante el Athletic Club de Bilbao (0-2) una versión convincente en un escenario mayor, como es San Mamés, consiguiendo con ello meter ya dos puntos al Barça (empató ante el Getafe). Sin embargo, a ese choque ya se llegaba con la confirmación de la baja para toda la temporada de Thibaut Courtois y encima Eder Militao se rompió en un lance del juego, y lo hace también para todo el curso, de modo que le ha salido cara la semana al Madrid. Y no contento con eso, además ahora lamenta otra lesión con quirófano mediante.

Al final, Arda Güler, uno de los fichajes de este verano del Real Madrid, pasa hoy por el quirófano por su problema en el menisco, en el que es ya el tercer episodio de rodilla y operaciones del Madrid en apenas una semana de competición. Algo preocupante. Sobre el turco, el club es optimista, previendo unos tiempos de recuperación que irían desde los días finales de septiembre al mes de octubre, aunque no hay certezas.

El problema en este asunto -que lógicamente nos lleva al que tuvo Ansu Fati en el Barça- es que los plazos y la evolución del menisco es complicada. Para ello sí es determinante que posiblemente se utilice una técnica poco invasiva, donde ni se extirpe el menisco ni se suture, sino más bien se limpie, lo que acortaría los plazos, de ahí que se fije un tiempo de regreso menor, entre septiembre y octubre; ahora bien, esto es impreciso y desde luego no es una certeza, habrá que ver la evolución del jugador.

Un problema que acrecienta Mbappé

Parece que el Madrid sabía que el fichaje de Mbappé no se iba a producir este verano, lo que no cambia sus planes con el francés, pero en clave de esta temporada la baja de Güler supone un impacto significativo en la fase creativa y de finalización del equipo. Vinicius, Rodrygo y Bellingham por ahora han sido efectivos pero no convencieron en Bilbao los minutos de Joselu, tampoco de Kroos y Modric y Brahim ni jugó. Y si falla el plan A y los goles empiezan a hacer falta, el tiempo de baja del turco puede ser determinante.