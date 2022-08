Tras Mariano, ahora él: Carletto señala al otro gran fiasco del Madrid

Carlo Ancelotti es un hombre claro y directo con sus futbolistas. Desde el primer momento el técnico italiano ha ido de frente y ha expuesto a sus jugadores cuál es su situación, si alguien no contaba con su confianza se lo ha hecho saber para que sepan de primera mano a qué atenerse, actúen en consecuencia y que después no haya malos entendidos a lo largo de la temporada. Si no cuenta con alguien, Carletto se lo comunica y así se lo dijo hace ya unos cuantos días a Álvaro Odriozola, que es uno de los grandes señalados de la gira madridista por Estados Unidos.

El lateral derecho es, junto a Mariano, otro de los que no cuenta en absoluto para el míster, el futbolista que menos minutos ha disputado en estos encuentros de pretemporada y esto viene a refrendar lo que ya le comunicó Ancelotti tiempo atrás, es mejor que se busque una salida y un lugar lejos de Madrid. Apenas 30 minutos ha estado sobre el terreno de juego el defensor, que regresa tras su cesión en la Fiorentina, por lo que su situación en el conjunto blanco es crítica y está claro que no va a tener apenas protagonismo a lo largo de todo el año si decide finalmente quedarse.

Odriozola volvía al Santiago Bernabéu con la esperanza de ganarse un rol importante al menos como hombre de rotación pero sus sueños se han visto rotos a las primeras de cambio. El titular indiscutible es Carvajal, y Ancelotti ya ha dejado claro a lo largo de su trayectoria como entrenador que es un hombre de pocos cambios y a quien le gusta contar con un número reducido de jugadores de confianza. El mensaje es claro, Odriozola no va a jugar en el Real Madrid salvo una emergencia imprevista.

Al lateral derecho le quedan dos años más de contrato todavía y va camino de ser otro de los grandes fracasos del Real Madrid desde que pagara 32 millones a la Real Sociedad en 2018. El jugador nunca ha encontrado la regularidad necesaria para desarrollar una carrera que parecía muy prometedora y, vestido de blanco, ha visto frenada en seco su progresión. Ahora habrá que ver si Odriozola decide salir o apostar por quedarse con un papel de claro suplente.