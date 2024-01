Un ex del Barça deja tirado a Joan Laporta con el banquillo culé: Márquez ya sueña con el puesto

El ya anunciado adiós de Xavi a final de temporada ha hecho que en las oficinas del Camp Nou hayan comenzado el casting para buscar un recambio de garantías para el técnico egarense. En este sentido, no han sido pocos los nombres que han surgido para relevar a Xavi, apareciendo rumores en torno a grandes técnicos como Hansi Flick, Jürgen Klopp o, el último en entrar en escena, Mikel Arteta, cuyo estilo de juego cruyffista y su pasado en el Barcelona, lo presentan como un perfil perfecto para ser entrenador blaugrana.

Ante esta situación, el vasco ha sido preguntado sobre los rumores que lo situaban como recambio de Xavi Hernández en el Barça, pregunta a la cual Arteta ha respondido con una dureza que deja muy claras sus intenciones: “Son ‘fake news’. Estoy muy enfadado con ello. No dejaré el Arsenal en verano. No me puedo creer lo que leí ayer. Estoy en el sitio adecuado con la gente correcta”. Unas palabras que seguro han retumbado con dureza para Joan Laporta, que ya habría perdido a otro posible candidato al banquillo blaugrana.

Las opciones comienzan a reducirse demasiado

Que a un club como el Barça le queden muy pocas opciones para su banquillo, son unas pésimas noticias. Y es que en un equipo tan especial en cuanto a su forma de jugar, el elegido para ser el entrenador debe ser alguien de un perfil muy concreto. En este sentido, un ex jugador del Barça como lo es Arteta, era una opción más que interesante.

Sin embargo, con la rotunda negativa por parte del español, la opción que va ganando fuerza, es la de Rafa Márquez, que, a medida que desaparecen otros candidatos de mayor entidad, el Káiser de Michoacán va ganando enteros para acabar ocupando el puesto de entrenador en el primer equipo culé, puesto para el cual Joan Laporta lo tiene muy en cuenta tras ver su buen desempeño como entrenador del Barça Atlètic.