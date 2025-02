Un jugador del Barça está muy cabreado con la renovación de Lewandowski

El FC Barcelona ha optado por prolongar la permanencia de Robert Lewandowski en el club por un año adicional. Según apunta Mundo Deportivo, su contrato ya incluía una renovación automática al llegar a la mitad de los encuentros de la temporada, el club ha optado por anticiparse y formalizar el acuerdo antes de que se ejecute la cláusula. A los 36 años, el atacante polaco continúa siendo el principal referente de ataque del conjunto, con 31 tantos en 33 encuentros, destacándose en LaLiga y en la Champions League.

La medida cuenta con el apoyo de la dirección deportiva y el cuerpo técnico, quienes creen que su desempeño sigue siendo fundamental para el equipo. Su liderazgo en el vestuario y su capacidad para marcar goles han llevado al club a no dudar en conservarlo en el equipo. No obstante, no todos los miembros del equipo están satisfechos con esta renovación.

Ansu Fati, la persona más afectada por esta situación

La renovación de Lewandowski podría tener un impacto significativo en la situación de Ansu Fati en el Barça. El delantero que solía ser considerado como una gran promesa para el Barcelona ha experimentado una reducción gradual en su papel dentro del equipo hasta llegar al punto de ser prácticamente descartado por Hansi Flick. La escasez de minutos y la falta de confianza por parte del entrenador alemán han colocado a Ansu en una posición difícil.

Mientras que varios jugadores continúan recibiendo oportunidades, él sigue sin ser considerado en los planos del técnico. La renovación de Lewandowski es otro revés para el delantero, quien cada vez es más complicado recuperar un puesto relevante en el equipo. Con la opción de salida disponible para él mismo y ante una decisión crucial se encuentra actualmente el futuro de Ansú Fati en el club. El equipo no se opondrá si llega alguna oferta tentadora por él y el jugador comienza a considerar la idea de que quizás su destino podría encontrarse lejos del Camp Nou.

La frustración que experimentea sale claramente al descubierto ya que percibe que no recibe la confianza necesaria para mostrar todo su potencial futbolístico; Mientras tanto observa cómo otros compañeros siguen recibiendo oportunidades independientemente de su edad. Actualmente el Barcelona continúa confiando en la veteranía de Lewandowski mientras deja sin definir lo que deparará el futuro de Ansu Fati. Surge la incógnita: ¿buscará el joven delantero un nuevo rumbo donde pueda brillar de nuevo?