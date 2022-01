Van de Beek se acerca a LaLiga: ni Madrid ni Barça, a otro histórico

La temporada de los Red Devils no está cumpliendo con las expectativas depositadas cuando la directiva desembolsó más de 130 millones de libras el pasado verano para cerrar los fichajes de Jadon Sancho y de Raphael Varane, dos futbolistas que no han ofrecido el nivel esperado en Old Trafford. Además de ellos, Donny van de Beek es otras de las grandes decepciones del United en los últimos años ya que el futbolista neerlandés, tras llegar en 2020 a cambio de 40 ‘kilos’, en ningún momento ha ofrecido prestaciones que le sitúen como un fijo en el esquema del equipo.

El United se llenó de ilusión cuando arrebató a Van de Beek al Real Madrid y al FC Barcelona el hace un año y medio, los dos clubes que parecían tener tomada la delantera por el jugador, pero el ex del Ajax finalmente recaló en la Premier League. Ahora, con motivo del mercado de fichajes invernal, es otro histórico español, el Valencia, el que está dispuesto a hacer un hueco en sus filas al mencionado centrocampista de 24 años y poder brindarle la importancia que este merece para poder acallar todas las críticas recibidas en los últimos meses.

Es cierto que las aspiraciones del conjunto ché son mucho menos ambiciosas que las de los Red Devils, pero solamente así Van de Beek podría recuperar la confianza perdida desde que puso rumbo a Manchester y, quizá el próximo verano, poder convencer al entrenador que tome las riendas del United para ser un futbolista importante en el club. Es por eso que el acuerdo, según han avanzado diversos medios, podría cerrarse en calidad de cedido hasta final de curso dado que el salario del crack es sumamente elevado como para que el Valencia pueda asumir tal desembolsó, amén de los 30 millones que debería entregar el cuadro español a Los Diablos Rojos.

El préstamo hasta final de campaña, de esta forma, podría cerrarse en las próximas horas y Van de Beek llegaría a LaLiga, de la mano del Valencia, como uno de los fichajes más atractivos de este 2022. El futbolista no viene atravesando su mejor momento, eso es una realidad, pero en el Ajax ya demostró albergar cualidades muy atractivas y reseñables sobre el terreno de juego, especialmente en la parcela ofensiva, y quizá en Mestalla pueda tener un punto de inflexión en su carrera.