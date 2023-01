Venta frenada del crack culé que Xavi quiere fuera por Gavi y Busquets

De todas las conclusiones que se pueden extraer de los primeros seis meses de temporada vividos en el FC Barcelona una de las más evidentes es que Franck Kessié no entra en los planes de Xavi Hernández. El técnico ha dejado muy claro que, con Sergio Busquets, Gavi, Pedri y Frenkie de Jong le basta y le sobra para componer su línea creativa y, a pesar de que el rendimiento del capitán está generando algunas dudas, el africano no ha logrado ser una amenaza para él.

De ahí que Xavi aceptara sin titubeos la predisposición de la directiva blaugrana a buscar un nuevo destino para el mencionado Kessié, un movimiento que parecía contar con el visto bueno del propio futbolista para tratar de encontrar la regularidad no hallada en Can Barça. No obstante, según comenta Football London, en las últimas horas el jugador ha decidido frenar su salida del equipo.

A pesar de que todo estaba encaminado para que el costamarfileño pusiera tierra de por medio con la Ciudad Condal dado el interés del Inter de Milán y el Tottenham Hotspur en contratar al centrocampista de 26 años, este ha decidido dejar de lado su idea de irse y, salvo una sorpresa de última hora, hasta el próximo verano no saldrá del equipo.

Es más, este mismo medio ha afirmado que el Chelsea también ha preguntado al Barça por la situación de Kessié, pero ni el conjunto londinense ni ningún otro club está ahora cerca de poder convencer al jugador, quien tiene contrato en vigor hasta 2024.

Efectos importantes

Esto, aparentemente, no resulta un gran revés para el Barça ya que Xavi seguirá teniendo a su disposición un efectivo para suplir las posibles ausencias de Gavi, Busquets o De Jong, pero mirando al plano económico esta noticia sí que supone un paso atrás del club.

De sobra es conocida la crisis que sufre el FC Barcelona desde la activación de las famosas palancas financieras y la salida de Franck Kessié, más allá de poder dejar en torno a 10 millones en las arcas del equipo, suponía una buena noticia en términos salariales y, sumado a la venta de Memphis Depay, todo ello supondría una gran inyección de capital para la entidad.

Sin embargo, Joan Laporta y Mateu Alemany deberán conformarse con haber cerrado el traspaso del delantero neerlandés, quien se ha comprometido recientemente con el Atlético de Madrid.