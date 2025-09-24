Vinícius Júnior calla bocas y responde a quienes dudaban de él

Vinícius Júnior volvió a brillar cuando más lo necesitaba el Real Madrid. El brasileño fue protagonista en la goleada de los blancos al Levante (1-4) y demostró que está lejos de rendirse ante los rumores. Xabi Alonso, técnico del conjunto madridista, no dudó en reconocerlo al término del encuentro: “Vini ha tenido una actuación decisiva y muy importante”. Palabras cortas, pero que dicen mucho.

El partido tenía un contexto enrarecido. Apenas un día antes habían surgido informaciones que hablaban de una supuesta tensión entre el entrenador y el delantero. Incluso se llegó a insinuar que el jugador podría plantearse salir en próximas ventanas de mercado. Sin embargo, lo visto sobre el césped contradijo esas versiones. Vinícius no solo fue titular, sino que se convirtió en pieza clave en la victoria. Una respuesta directa, con fútbol, a todo lo que se venía comentando.

Su actuación fue completa: regates, velocidad, carácter y participación directa en los momentos decisivos del choque. Esa energía contagió al equipo y obligó a la grada rival a reconocer, aunque con cierta resignación, que el brasileño estaba marcando diferencias.

Los números que hablan por él

Más allá de las sensaciones, los datos refuerzan su papel. Según las estadísticas de Opta, Vinícius ha intervenido en 8 goles en los 13 encuentros disputados bajo las órdenes de Alonso. Solo Kylian Mbappé mejora esa cifra en la plantilla, lo que evidencia su peso en el ataque merengue. No se trata de percepciones: se trata de hechos.

La realidad es que Vinícius continúa siendo uno de los hombres más determinantes del equipo. Su desequilibrio y su capacidad para aparecer en momentos clave siguen marcando la diferencia. El incidente con Unai Elgezabal, aunque desafortunado, no ensombreció una noche que puede ser un punto de inflexión en su temporada.

Queda por ver si Alonso da un paso más y consolida al de São Gonçalo como titular indiscutible. Lo cierto es que el brasileño ya ha mostrado compromiso, entrega y resultados sobre el campo. Su mensaje es claro: no piensa rendirse ni dejar que los rumores lo definan. En un equipo lleno de estrellas y bajo la lupa constante de la crítica, Vinícius Júnior ha elegido la mejor respuesta posible: jugar, brillar y callar bocas.