Vinicius pierde los nervios y no puede más con Xabi Alonso en el Real Madrid

Vinicius vive uno de los momentos más complicados desde que llegó al Real Madrid. El brasileño, antes indiscutible, ha visto cómo su protagonismo se reduce con la llegada de Xabi Alonso. Los últimos partidos han dejado claro que no entra en los planes principales del técnico.

En el duelo liguero contra el Real Oviedo, Vinicius comenzó en el banquillo. Saltó al campo en los últimos minutos y apenas pudo influir en el resultado. Lo mismo ocurrió en el estreno europeo frente al Olympique de Marsella. Nuevamente, el brasileño estuvo en el banco y solo apareció de manera parcial.

Cuando parte desde el inicio, la situación tampoco mejora. Siempre termina siendo sustituido antes del pitido final. La repetición de este patrón ha encendido la frustración de Vinicius. Los rumores sobre su relación con Xabi Alonso han empezado a circular en el vestuario y entre la afición.

¡Vinicius, otra vez en el banquillo! 😱



🤔 El brasileño no ha jugado ni un partido completo en la temporada 2025/26 y ya suma dos suplencias, pese a tener 2 goles y 1 asistencia en 5 juegos.



¿Se acabó su lugar intocable en el Madrid? 🔥 pic.twitter.com/IVLfe3CJCu — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 17, 2025

Tensión en el vestuario y futuro incierto

Vinicius no esconde su enfado. Siente que sus minutos son injustos y que su papel en el equipo se ha visto recortado sin razón aparente. Su compromiso con el club nunca ha fallado, pero la falta de protagonismo le pesa cada vez más.

En el vestuario, compañeros intentan calmarlo. Todos saben que su descontento podría generar una grieta en la dinámica del grupo. Por su parte, el cuerpo técnico defiende sus decisiones alegando motivos tácticos y de rotación. Pero Vinicius no se conforma, quiere recuperar su rol estelar en la delantera blanca cuanto antes.

Los seguidores del Real Madrid están divididos. Algunos entienden las decisiones de Xabi Alonso. Otros creen que dejar a Vinicius en el banquillo resta al equipo a un jugador clave. La relación entre técnico y jugador está en un punto delicado. Vinicius teme que la situación afecte su rendimiento y su futuro en el club.

En las oficinas del Bernabéu mantienen la calma, pero saben que un jugador de su nivel no aceptará ser secundario por mucho tiempo. Cómo se gestione este conflicto podría definir gran parte de la temporada y, al mismo tiempo, la autoridad de Xabi Alonso en el vestuario.