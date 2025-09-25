Xabi Alonso envía un mensaje a Dani Ceballos que puede marcar su futuro en el Madrid

Dani Ceballos volvió a brillar con luz propia en Valencia. Xabi Alonso decidió darle la titularidad y el utrerano no defraudó. Desde el primer minuto mostró seguridad y criterio en el medio del campo. Recuperó hasta seis balones y mantuvo el equilibrio que el equipo necesitaba.

Además, se entendió a la perfección con Bellingham y Güler. Sus asociaciones y movimientos abrieron espacios y dieron fluidez al juego. Fue, sin duda, uno de los partidos más completos de Ceballos como madridista. No solo se entregó en defensa, también contribuyó en la circulación y en la generación de juego.

Su rendimiento dejó claro que, cuando tiene confianza y continuidad, puede ser un pilar para el equipo. El mensaje es evidente: Ceballos está listo para asumir más protagonismo.

El mensaje de Xabi Alonso en vestuarios

Tras el encuentro, según informó la cuenta Real Madrid Extra, Xabi Alonso tuvo unas palabras directas para él en el vestuario: “Eres un campeón. Tenemos mucha gente ahí y seguiremos rotando, tendrás minutos y oportunidades… sigue trabajando fuerte”.

🚨💣 | EXCLUSIVA: Lo que Xabi Alonso le dijo a Ceballos en vestuarios tras ser titular en Valencia:



🗣️ “Eres un campeón. Tenemos mucha gente ahí y seguiremos rotando, tendrás minutos y oportunidades… sigue trabajando fuerte”.



✅ El utrerano recuperó 6 balones, dio equilibrio… pic.twitter.com/X7HpeTVijl — Real Madrid Extra | Fan (@RealMadridExtr4) September 24, 2025

Un mensaje claro y motivador. Alonso reconoce el trabajo de Ceballos y le asegura que seguirá contando con él. Esto no solo refuerza la confianza del jugador, sino que también le da una señal sobre su futuro en el equipo.

En el Real Madrid, la competencia es feroz. Pero con actuaciones como la de Valencia y el respaldo de un técnico como Xabi Alonso, Ceballos demuestra que puede ser pieza clave. Su futuro inmediato se ve más brillante. La confianza del entrenador, unida a su talento, podría marcar un antes y un después en su carrera madridista.

Ceballos no solo ganó un partido. Ganó credibilidad y un voto de confianza que podría cambiar su rol en la plantilla. Ahora queda seguir trabajando y demostrar que puede mantener este nivel cuando se le necesite. “Si mantiene este nivel de juego y la confianza que le ha dado Xabi Alonso, Ceballos no solo seguirá teniendo minutos, sino que podría convertirse en un jugador clave e imprescindible para el Madrid esta temporada