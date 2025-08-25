Xabi Alonso se despide de Dani Ceballos y ya tiene sustituto, es un crack

El inicio de temporada del Real Madrid ha sido sólido. La victoria por 0-3 frente al Real Oviedo lo confirma. Sin embargo, no todo es alegría en Chamartín. Dani Ceballos parece haber perdido protagonismo. Apenas ha jugado 4 minutos de 180 posibles. Incluso en partidos con rotaciones, se ha quedado en el banquillo.

Después del último encuentro, Ceballos publicó un críptico mensaje en redes: “Last Dance”. Muchos interpretaron esto como un guiño a su posible despedida. Y no es casualidad. El Olympique de Marsella ha mostrado interés serio en él. Según ha publicado fichajes-net, el club francés le ofrecería un papel protagonista y un contrato atractivo. Para el utrerano, podría ser la oportunidad de relanzar su carrera, aunque todavía tiene contrato hasta 2027.

Xabi Alonso, entrenador del Madrid, ha sido claro: necesita jugadores comprometidos. Mantener un vestuario equilibrado es fundamental. La situación de Ceballos genera dudas sobre su continuidad. Por eso, la posibilidad de su salida empieza a tomar fuerza.

Kees Smit, la joya que podría reemplazarlo

Mientras tanto, en Valdebebas ya se piensa en el futuro. Kees Smit, mediocampista del AZ Alkmaar de 19 años, está en la agenda blanca. Considerado una de las grandes promesas neerlandesas, podría llegar antes de lo previsto. Las lesiones de Camavinga y la progresión de Arda Güler hacen que el club valore acelerar su incorporación.

🚨NEW: Real Madrid are closely monitoring AZ Alkmaar midfielder Kees Smit (19).



Signing him is still an OPTION. @marca pic.twitter.com/upm9HBwFug — Madrid Zone (@theMadridZone) August 24, 2025

Smit destaca por su técnica, físico y madurez en el campo. Todo encaja con la filosofía del Madrid: apostar por jóvenes con proyección internacional. El precio, cerca de 35 millones de euros, no es barato, pero la dirección deportiva está convencida de su potencial.

El Marsella, por su parte, no da pasos en falso. Valoran la experiencia y versatilidad de Ceballos, que podría liderar su mediocampo. Pero si el español decide marcharse, el Real Madrid tiene listo su reemplazo. Kees Smit no solo sería una apuesta de presente, sino también de futuro.

En definitiva, el club blanco se mueve con visión a largo plazo. Ceballos podría decir adiós, y Smit podría adelantar su llegada. Xabi Alonso mantiene la calma, pero la decisión marcará el rumbo del centro del campo merengue en los próximos meses.