Xabi Alonso se lo pide ya a Florentino Pérez o no vendrá al Real Madrid

El futuro de Carlo Ancelotti sigue sin estar claro. El técnico italiano podría marcharse al final de temporada, y en Valdebebas ya trabajan en su posible relevo. Uno de los nombres que más fuerza ha ganado es el de Xabi Alonso. El exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Bayer Leverkusen está en boca de todos, no solo por su pasado blanco, sino por su gran presente en Alemania.

Pero su llegada no será tan sencilla como muchos creen. Xabi Alonso no quiere venir con las manos vacías. Según fuentes cercanas al club, el técnico ha sido muy claro con la directiva. Si va a aceptar el reto de dirigir al Real Madrid, quiere tener herramientas desde el primer día. Y la primera petición ya tiene nombre y apellido: Martín Zubimendi.

