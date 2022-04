Xavi Hernández hace bueno a Ronald Koeman: el Barça colapsa

El problema del Barcelona tras la tercera derrota consecutiva en el Camp Nou, dos de liga y una de Europa League, ahonda en un hecho que nadie en el barcelonismo quería volver a vivir y que sin embargo ahora es una realidad; una que golpea con dureza al nuevo proyecto en el que Xavi es el eje pero que pone en duda toda la viabilidad de cara al presente y al futuro inmediato, donde las ventas y los cambios deben aparecer.

Ya no le valdrá al Barça de la campaña 22/23 con lo que tiene y Xavi, que arrancó con vacilaciones, luego se estabilizó y ahora se descalabra, iniciará su primera temporada al frente del Barça (22/23) con una sombra tras de sí; justo lo que él y Joan Laporta no querían. En los últimos partidos del Barcelona, Ronald Koeman mejora los números del actual entrenador del Barça, pero más allá de la comparación se tiene la sensación de estancamiento con solo unos meses al frente.

Esto nos lleva a pensar qué margen tiene Xavi y con qué argumentos deberá arrancar la temporada que viene. Teniendo en cuenta la situación precaria en lo físico de Pedri y Ansu Fati, dos de las grandes esperazas, y con Ousmane Dembélé casi fuera de la plantilla, sin posibilidad de fichar a Erling Haaland, Robert Lewandowski o un delantero del primer nivel, debido a los problemas financieros, y con dudas incluso sobre uno de los dos fichajes ya realizados, como es Andreas Christensen (el otro es Kessié), el Barça ya pisa sobre mojado.

Xavi sabe que, si bien se está desinflando esta temporada, aún tiene margen, más que nada porque es una leyenda y él no arrancó un proyecto desde cero, pero la próxima temporada vendrá ya cargada con las deudas que esta campaña está dejando y que puede aún dejar. Dolió la eliminación de la Europa League y lejos de ser un accidente, se repitió ante Cádiz y Rayo, ayer (0-1), y eso que Xavi sí ha tenido los refuerzos que Koeman no tuvo. Las palabras del neerlandés al respecto ya resuenan en Can Barça y el futuro no es alentador…