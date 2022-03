Xavi le debe un favor al Atleti, el mejor sustituto para Álvaro Morata

El fichaje de Dusan Vlahovic por la Juventus de Turín en el mes de enero podría haber provocado un efecto dominó en las delanteras de los equipos europeos que hubiese modificado mucho las plantillas del inicio de temporada. Hubo un momento en el que la llegada del serbio parecía que provocaba la inevitable salida de Álvaro Morata al FC. Barcelona, ya que Xavi Hernández estaba muy interesado en la contratación del internacional español e insistió en más de una ocasión en su incorporación, pero finalmente no se produjo.

El ex del Real Madrid y Chelsea, entre otros equipos, no pudo llegar al Camp Nou porque Enrique Cerezo y Diego Pablo Simeone, o lo que es lo mismo, el Atlético de Madrid, no quería reforzar a un rival directo en su lucha por conseguir uno de los cotizados puestos de Champions League, entre otros motivos. A pesar incluso de que el agente de Álvaro Morata se desplazase a España para intentar llegar a un acuerdo, no fue posible y el jugador tuvo que quedarse en la Juventus.

Otro de los motivos por los que Morata no acabó en el FC. Barcelona fue otro de los jugadores que se iba a ver implicado en el efecto dominó que al final no fue, Ousmane Dembélé, su alta ficha y su negativa a salir traspasado impedían todo intento de contratación por el jugador de la Juventus. En todo este mar de dudas Joan Laporta encontró una solución en la Premier League, miró al Arsenal y se interesó en el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

Llegó el ultimo día del mercado de fichajes ante la expectación de todos los aficionados culés, pero llegó en sustitución de un frustrado intento de fichaje por Álvaro Morata, pero parece que el Atleti le ha hecho un favor al FC. Barcelona, ya que, si contamos desde el 6 de febrero, fecha en la que debutó Aubameyang con el conjunto de Xavi Hernández, el ex del Arsenal lleva 6 goles en 9 partidos (convirtiéndose en el segundo máximo goleador del equipo en tan solo un mes), mientras que el internacional español ha anotado 3 goles en 10 encuentros con los bianconeros.

No solo eso, los turineses acaban de caer eliminados de la Champions League con Morata siendo titular en ambos encuentros, donde no ha conseguido materializar ninguna ocasión, mientras que los culés se mantienen vivos en la Europa League y consiguieron el pase a los octavos frente al Nápoles donde Aubameyang consiguió anotar un gol en el 2-4 del partido de ida.

La mejoría del FC. Barcelona desde la llegada del gabonés es incuestionable, además de las incorporaciones de Adama Traoré y Ferrán Torres, nunca se sabrá si el fichaje de Álvaro Morata hubiese tenido tan buen impacto como el de Aubameyang, pero lo que si está claro a día de hoy es que los números no mienten, y en el mismo periodo temporal, el ex del Borussia Dortmund supera con creces sus prestaciones a las del ex de Atlético de Madrid.