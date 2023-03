Xavi no soportará su presencia y exige a Joan Laporta que traspase al último fracaso de Bartomeu

El legado de Josep María Bartomeu ni mucho menos va a ser recordado en Barcelona por la efectividad de su gestión y, si en Don Balón hemos hecho mención en diversas ocasiones a los errores cometidos por el expresidente con fichajes como los de Philippe Coutinho o Antoine Griezmann, Sergiño Dest también puede catalogarse como otro gran fracaso de Bartomeu en el mercado.

La encomiable labor del lateral estadounidense durante su estancia en el Ajax desató una multitudinaria puja en la élite europea para hacerse con su fichaje en el mercado veraniego de 2020, pero, pese a que Bartomeu salió victorioso de dicha pelea, poco tardó el futbolista en comenzar a generar dudas con su rendimiento sobre el césped, dudas que hoy siguen dando que hablar en el Camp Nou aunque es Laporta el nuevo presidente de la entidad, Xavi es el entrenador del equipo y el jugador se encuentra cedido en el AC Milan.

Dest no tuvo otro remedio que ver la puerta de salida del club el verano pasado y, aunque fue a parar a San Siro en calidad de cedido, apenas está gozando de minutos bajo las órdenes de Stefano Pioli. Sus prestaciones están muy lejos de poder convencer a Xavi para formar parte de la plantilla blaugrana la próxima temporada y por ello el técnico de Terrassa no ha querido esperar a que finalice la contienda para pedir explícitamente a la directiva que se desprenda del futbolista de 22 años lo antes posible, pero esta vez de forma definitiva.

Es cierto que, aunque Dest ya está considerado todo un fracaso de la era Bartomeu, el fichaje del defensa de origen neerlandés no conllevó un desembolso tan elevado como el de Coutinho o Griezmann (el jugador llegó al Barça por 21 millones), pero la idea de Xavi no puede ser más firme para componer su futura plantilla y, aunque el AC Milan no accederá a ejecutar la opción de compra presente en el acuerdo, el futbolista formará parte del capítulo de ventas del Barça en 2023 a sabiendas Joan Laporta de que su adiós se dará por una cifra inferior a la invertida hace tres años atrás.