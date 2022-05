Xavi pide otro delantero y Aubameyang alucina: español y asequible

Los malos resultados registrados en los últimos dos meses han provocado una necesidad que parecía erradicada tras la llegada de Pierre Emerick Aubameyang: incorporar otro delantero en el mercado veraniego. Es cierto que los números goleadores del ariete gabonés de 32 años están siendo tan sorprendentes como gratificantes (11 tantos en 19 encuentros disputados con la elástica blaugrana), pero la falta de puntería de otros jugadores de la plantilla ha lastrado por completo la consecución de los objetivos esta temporada. No obstante, es el ex del Arsenal el que pagará las consecuencias.

Es por eso que, tras el fracaso protagonizado con Robert Lewandowski, futbolista que seguirá en Múnich a pesar del gran interés de Xavi en contar con él, el técnico catalán ha puesto otro nombre sobre la mesa para reforzar la parcela ofensiva: Álvaro Morata.

El futbolista madrileño ya pasó por la agenda culé antes de que el ariete gabonés aterrizará en el Camp Nou en el pasado mercado invernal y ahora Xavi le ha situado como una de las prioridades para su nuevo proyecto en el club. Es cierto que Morata ha anotado los mismos goles que Aubameyang desde que llegó al Barça en enero, 11, pero hay un dato diferencial a este respecto: ha registrado tal cifra en 45 partidos disputados, más del doble que el africano.

A pesar de ello, y según ha avanzado Tuttosport en las últimas horas, el conjunto blaugrana ha situado a Morata como un candidato más que convincente para ser el ’9’ de Xavi la próxima temporada e impedir que Aubameyang sea la referencia absoluta del equipo.

Eso sí, antes de cerrar la operación Joan Laporta tendrá que lidiar con varios condicionantes: el primero, que Morata una pertenece al Atlético de Madrid y que la Juve tendrá que decidir al finalizar la campaña si ejerce la opción de compra de 40 millones o no; y, en segunda instancia, y en caso de que el conjunto bianconero rechace tal posibilidad, llegar a un acuerdo con el conjunto madrileño en el plano económico que se ajuste a la situación económica del FC Barcelona.

Diego Pablo Simeone ya ha dejado patente que no cuenta con el delantero español, pero aun así el club colchonero no facilitará en absoluto su salida y por menos de 20 millones no se cerrará el trato.