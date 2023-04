Xavi se tira de los pelos por la nefasta gestión de Alemany con el delantero estrella de la Masía

El mal momento que está atravesando Robert Lewandowski no solo ha puesto en problemas al mismo jugador. La directiva blaugrana debe estar tirándose de los pelos con la nefasta gestión del que habría sido un suplente perfecto para Lewandowski. Ferran Jutglà, que salió vendido al Brujas en el pasado mercado de verano, ha demostrado ser un delantero excelente y ha dejado en evidencia tanto a Xavi como a Alemany, que no confiaron en él cuando estaba en Can Barça.

La temporada del joven jugador de Sant Julià de Vilatorta ha sido toda una sorpresa tanto para el Barça como para el Brujas. En el conjunto belga, Jutglà se ha destapado como el gran delantero que es y ha sumado un total de 15 goles y 8 asistencias en lo que va de temporada. Siendo así uno de los mejores jugadores del campeonato nacional belga y una pieza esencial para entender la buena temporada de su equipo, que ha acabado en la cuarta posición la temporada regular de su liga.

Con estas cifras, se hace evidente que el Barça cometió un grave error permitiendo a su canterano abandonar el club. Todavía más sabiendo que no contarían con un recambio de garantías para la posición de delantero centro. Un rol que el goleador catalán habría estado encantado de ocupar. Además, Jutglà conoce a la perfección el estilo de juego del conjunto blaugrana, de modo que como ya demostró en los minutos que tuvo la pasada temporada, es un jugador que se adaptaría desde el primer segundo al esquema de Xavi, especialmente gracias a su capacidad de entender y ocupar los espacios.

Así pues, Mateu Alemany ha quedado más que señalado con el gran rendimiento que ha demostrado poder ofrecer Ferran Jutglà, el canterano al que se dejó salir por un precio irrisorio y que ahora mismo podría desempeñar un papel esencial en la plantilla de Xavi, pudiendo dar descanso a Robert Lewandowski, que está acusando problemas físicos desde hace varios meses, hecho que junto a la baja de su gran socio Ousmane Dembélé ha provocado que lleva la peor racha goleadora desde 2016, con un solo gol en 10 partidos.