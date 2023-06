Xavi soñaba con este fichaje estrella, Simeone se lo regala, pero el Camp Nou cambia la apuesta

Muy males noticias para Simeone y Gil Marín, uno de sus mayores objetivos en el mercado de fichajes está cada vez más lejos de hacerse realidad. Y es que en el Atlético de Madrid necesitan dar salida cuanto antes y al mejor precio posible a Joao Félix, jugador que no quiere seguir ni un minuto más en el conjunto rojiblanco y al que Simeone no quiere ni ver en el primer entrenamiento de la 23/24, algo que por ahora, parece que va a acabar sucediendo, ya que como cuenta Sport, el Barça no quiere fichar al luso.

En can Barça, siempre han sido grandes admiradores de Joao Félix y no es ni la primera ni la segunda ocasión en la que el portugués suena para vestir la camiseta blaugrana. De hecho, se buscaron fórmulas para que llegara a cambio de Griezmann. Sin embargo, el interés no es infinito y en estos momentos, la respuesta de Xavi y Laporta al ofrecimiento del joven crack, es un no rotundo.

Si bien es cierto que en las oficinas del Camp Nou buscan un delantero, Joao no es una opción, ya que no tiene el gol que busca Xavi en un delantero suplente, rol que deberían ocupar Aubameyang o Vitor Roque, los dos verdaderos deseos del técnico egarense.

Por su parte, Joao, lejos de revertir su situación con su cesión al Chelsea, ha empeorado las cosas. El luso comenzó dejando buenas sensaciones, pero con el tiempo ha acabado perdiendo peso y relevancia en el equipo de Lampard, que ha acabado 12º en la Premier League, algo que ha rebajado todavía más su cotización en el mercado, que ha visto como Joao ni tiene ni gol ni marca diferencias como se esperaba de él.

El Atlético estaría encantado de ceder al jugador en unas condiciones económicas muy favorables con tal de no volver a tener a Joao en la plantilla. Sin embargo, los culés no tienen el más mínimo interés y los colchoneros deberán buscarle acomodo en Inglaterra, donde es más probable que encuentre un equipo con recursos suficientes y dispuesto a arriesgar con un fichaje que si sale bien acabaría siendo una auténtica bomba, ya que el talento de Joao es algo incuestionable.