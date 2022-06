Xavi y Laporta, al borde del colapso: De Jong y otros 2 les desafían

El Fútbol Club Barcelona tiene un serio problema a sus espaldas de cara a la inminente ventana de fichajes de verano. La delicada situación económica que vive la entidad que preside Joan Laporta está causando muchos estragos a la hora de poder confeccionar la plantilla de la temporada que viene y el Barça se está encontrando muchos condicionantes que le están dejando atado de pies y manos a la hora de poder negociar con nuevos futbolistas para reforzar su plantel y tratar de hacer de nuevo un proyecto ganador.

Y es que los culés ahora mismo están absolutamente paralizados. Necesitan de manera urgente dar salida a jugadores que están a las órdenes de Xavi Hernández para poder fichar, renovar o inscribir futbolistas y por el momento las marchas están bloqueadas. La situación comienza a ser desesperante, porque el Barcelona lleva ya varias semanas trabajando en ello y ha llegado el mes de junio y, si bien es cierto que queda mucho verano por delante, tener esta situación de bloqueo no es ni mucho menos tranquilizador.

De hecho, en el Camp Nou trabajan especialmente en tres salidas que atascando provocando esta situación de atasco generalizado. De Jong, Martin Braithwaite y Memphis Depay, son tres jugadores que el Barça quiere fuera del club pero se ha encontrado con la negativa de los tres a marcharse. Xavi Hernández no cuenta ni con Braithwaite ni con Depay, mientras que De Jong sí que entra en los planes del técnico pero la directiva ve en el centrocampista una oportunidad casi única para sacar un buen pellizco por su traspaso y por eso están trabajando en su venta.

El Manchester United está dispuesto a pagar unas altas cantidades por el holandés pero Frenkie ya ha dicho en varias ocasiones que no ve nada claro la opción de marcharse del club blaugrana porque está a gusto y no quiere cambiar de aires. La presión del club, sin embargo, está siendo alta y seguirán haciendo todo lo posible por convencerle de que salga rumbo a la Premier League. Y es que Laporta lo tiene muy crudo si no consigue que estos tres jugadores sirvan para aligerar la plantilla y la masa salarial, hasta entonces el capítulo de entradas seguirá estancado.