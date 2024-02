2 cracks que hicieron historia en el Real Madrid, fulminados a la vez: se irán con Ronaldo o Neymar

Dentro de los muchos problemas futbolísticos presenciados en Old Trafford esta temporada se incluyen como algunos de sus propulsores a Casemiro o Raphael Varane, dos futbolistas que no han terminado de calar en los planes de un Erik ten Hag que, no obstante, sin ellos ha encadenado resultados muy malos.

Es cierto que su dosis de protagonismo en el equipo viene aumentando en las últimas semanas, pero tanto Casemiro como Varane, dos futbolistas que hicieron historia en el Real Madrid, está viviendo sus últimos meses como integrantes de la plantilla de los red devils a pesar de que tiene contrato en vigor.

Y es que la idea de lo red devils, según reportan diversos medios ingleses, es inyectar una buena suma de millones con el traspaso de estos dos futbolistas aprovechando sus grandes pretendientes se encuentran la Saudi Pro League. Desde esta competición ya procedieron las grandes ofertas del mercado veraniego de 2023 y en Mánchester, previendo que los colosos de esta competición volverán a la carga en el próximo periodo estival no quieren desaprovechar la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro: deshacerse de dos futbolistas que no terminan de convencer a Ten Hag alimentar sustancialmente las arcas con ello.

Y atención, porque casualidad o no, que en Arabia Saudí estén los dos grandes pretendientes de estos futbolistas viene dado por la presencia de dos futbolistas en concreto, Neymar Jr y Cristiano Ronaldo.

El Al-Nassr viene mostrando interés en Varane desde el pasado mes de enero y el jugador, quien ni siquiera disputar la Eurocopa tras dejar la selección nacional francesa, parece estar abierto a seguir los pasos de quien fuera su compañero en el Real Madrid.

El caso de Casemiro es similar ya que el futbolista, aunque también guarda una relación muy cercana con Cristiano, siente especial predilección por unirse a Neymar en el Al-Hilal.