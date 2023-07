Al-Nassr se lo regala a CR7: se queda de piedra con el posible fichaje de un español legendario

La liga de Arabia Suadí sigue su camino hacia convertirse en una nueva potencia futbolística mundial. Desde la llegada de Cristiano Ronaldo no han hecho más que llegar grandes figuras del fútbol europeo como Benzema o Kanté. En este sentido, el equipo de Cristiano, el Al-Nassr no se da por satisfecho y ya quiere darle un nuevo regalo al astro portugués. En este caso, según cuenta The Sun, David De Gea estaría siendo tentado por el dinero saudí y la idea de volver a jugar al lado de Cristiano Ronaldo.

Fin a una carrera histórica

El paso de David De Gea por el Manchester United ha estado a la altura de los grandes porteros que han vestido la camiseta de los diablos rojos. El guardameta formado en la cantera del Atlético de Madrid llegó a Manchester siendo un adolescente y abandonará la ciudad siendo un mito como Van der Sar y Peter Schmeichel.

El español ha sumado una cantidad total de 545 partidos con los de Old Trafford algo que solo los mejores de la historia pueden lograr. Y es que, pese a su cierta irregularidad en el final de su carrera, De Gea ha sido el mejor portero de la Premier League en la última década y en muchos momentos, el mejor jugador del Manchester United.

Nuevo capítulo multimillonario

Ahora, tras una vida de rojo, el United no cuenta con el español, que deberá buscar nuevos objetivos lejos de Old Trafford. En este sentido, De Gea estaría buscando la oportunidad de seguir compitiendo en Europa al más alto nivel. Sin embargo, los cantos de sirena de Arabia Saudí son muy fuertes y en caso de no encontrar una oferta importante, podría priorizar el dinero de oriente medio, donde según el citado medio le ofrecen una cantidad cercana a los 14 millones anuales, un contrato que jamás encontrará en Europa.

Además, no estaría solo, en el Al Nassr se podría reencontrar con Cristiano Ronaldo, con quien ya coincidió durante la segunda etapa del luso en el United.