Fichaje estrella de Ferguson y Ten Hag lo fulmina: el lunes, recambio por 49,7M; Casemiro, atónito

La estrambótica historia entre el Manchester United, David de Gea y el deseo de los red devils -de manos de su entrenador, Erik ten Hag- de hacerse con un portero titular ha dejado al guardameta español en una situación muy compleja en esta ventana de transferencias, una que se podría resolver en su contra en los próximos días (u horas) toda vez que el míster neerlandés quiere a su recambio el lunes, según apunta Metro. Tal vez Casemiro o Rashford no tengan ni la opción de decir adiós a De Gea, un portero que fichó Alex Fergusson procedente del Atlético de Madrid.

Opción que está muy próxima

La situación de David de Gea, hasta el 30 de junio el portero mejor pagado del planeta, va a dar un giro radical que deja su futuro pendiendo de un hilo. Recordemos que la oferta de renovación (acaba contrato) muy a la baja ha caducado y el jugador se ha quedado sin certificar si seguirá en Old Trafford o debe buscar equipo. Puede servirle al madrileño como seña el avance significativo que están a un paso de firmar el Inter de Milan y el United.

Y es que afirma La Gazetta dello Sport que Piero Ausilio, director deportivo del Inter de Milan, está en Inglaterra discutiendo el acuerdo por André Onana, que rondaría los 50 millones de euros; concretamente los 43 millones de libras esterlinas, es decir, unos 49,7 M, de modo que el OK del jugador interista está más que próximo; por tanto, se asume que la operación es inminente, lo que eleva la negativa del United a renovar a De Gea a otro nivel. Ahora mismo uno de los capitanes de los diablos rojos no tiene destino en este mercado de fichajes, y con Onana en plantilla, el United podría incluso no ofrecerle nada.

El gran problema ahora mismo para De Gea no es que vaya a sufrir un severísimo recorte a sus prestaciones, sino que abiertamente puede quedarse esta semana sin equipo; no en vano, como informa el diario inglés, Ten Hag quiere tener cerrado el lunes al meta del Inter, cosa más que posible debido a la inminencia del acuerdo entre las partes, y, además, no le gusta De Gea. Pesos pesados como Casemiro o Rashford quizá no tengan ni tiempo de despedirse del que ha sido portero de los red devils durante más de una década: llegó en 2011 al club británico de la mano de sir Alex Fergusson.