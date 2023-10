Beckham hace magia y Leo Messi obra el resto: patada al crack y bombazo que revolucionará la MLS

Inter de Miami no ha logrado los objetivos referentes a la MLS que se impuso sobre la marcha el club una vez Leo Messi cambió al equipo y este comenzó a ganar partidos y títulos, pero los de Florida piensan volver a la carga en la siguiente temporada de forma aún más ambiciosa y para ello David Beckham va a poner toda la carne en el asador tirando de calidad y fichajes mediáticos y, de paso, haciendo al 10 de Argentina el jugador más feliz del mundo.

Es el jugador más deseado además de uno de los grandes

Pocos jugadores en el fútbol de primer nivel pueden tener unas credenciales tan importantes en los tres últimos lustros en Europa como Luis Suárez, ex jugador del Liverpool, el Barça, Atlético de Madrid o Ajax y ese es precisamente el objetivo que se habían puesto entre ceja y ceja tanto David Beckham, directivo en Miami, como Leo Messi, estrella del equipo americano y amigo íntimo del charrúa.

Y ahora hay un movimiento que poco menos que le pone dorsal al jugador uruguayo en el equipo fucsia. Decía en rueda de prensa el Tata Martino, entrenador de Inter, que “Josef no viajó porque sería muy difícil para él continuar en nuestro club la próxima temporada. Hablamos y la decisión más inteligente fue que no viajara para este último partido y no correr un riesgo totalmente innecesario”. Evidentemente estas palabras se refieren a un Josef Martínez que abandonará el club para dar entrenada, según se da por sentado en Miami, a Luis Suárez.

Recordemos que el punta estará disponible desde el mes de enero por lo que la operación podrá llevarse a cabo con la suficiente antelación para que pueda unirse al resto de compañeros y empezar la temporada al mismo ritmo que ellos y, por tanto, con plenas garantías para una última aventura de Messi y Suárez bajo el mismo escudo. Ni que decir tiene que no hay confirmación, pero Beckham y Messi esperan cerrarlo en próximas fechas.