Compartió Selección con Messi, jugó en la Bundesliga y se quiere ir a Emiratos Arábes Unidos

El delantero Lucas Alario podria emigrar a uno de los mejores equipos en el Medio Oriente. Se trata del Al Ain dirigido por un ex River, Hernán Crespo, que esta en negociaciones para que se convierta en el nuevo jugador de la escuadra.

Luego de su paso por el Millonario, la participación clave en la Copa Libertadores 2015 dirigido por Marcelo Gallado, su futuro parecía no tener techo. Sin embargo, sus lesiones y la no convocatoria en sus equipos dejo un mal sabor, tanto en el Bayer Leverkusen que estuvo desde el 2017 al 2021 como los 20 partidos y solamente 2 goles que realizo en el Eintrach Frankfurt. En su llegada a Brasil, Alario fue uno de los jugadores más codiciado por el mercado de pases pero 19 partidos y 5 goles en el equipo de Eduardo Coudet no es sinonimo de volver a lo alto. Cuándo el DT renuncio a la banca, el 9 no fue tenido en cuenta ya que tenia delanteros como Rafael Santos Borre y Enner Valencia en su puesto.

Inclusive el delantero argentino fue convocado en la renovación de Lionel Scaloni, en el primer partido que dirigió el DT campeón del mundo marco el último gol en la victoria 5 a 0 frente a Singapur. En total jugó 9 partidos con la Albiceleste y solamente 3 tantos, todos en partidos amistosos, frente a Alemania y Ecuador.

El Al Ain, fundado en el 2014, viene de momento glorioso con el director tecnico argentino, el 25 de mayo pasado, logro su segunda Liga de Campeones de la AFC venciendo por 6 a 3 en el global a Yokohama Marinos. De esta manera, participará en el Mundial de Clubes organizado por Estados Unidos. A su vez obtuvo el tercer puesto de la liga y subcampeón de la Copa. Alario compartira equipo con el argentino Matias Palacios, ex San Lorenzo y Basilea de Suiza y con Alejandro Romero Gamarra con pasado en Huracan de Argentina. La pregunta que se hace cada hincha de Al Ain es si el argentino logrará ser el máximo goleador en la liga como lo fueron Jose Sand o Sebastián Tagliabúe en su la historia de la UEA Pro League.

La liga de Emiratos: Una condena para un español

El recordado y querido, Andrés Iniesta, sufrio la temporada pasada el primer descenso de su carrera con el Emirates Club y fue una de las novedades trágicas que trajó esta liga. Cuándo Arabia Saudita tuvo protagonismo, Emiratos Arábes Unidos perdió la trascendencia que habia ganado, más por la plata que su por su gloria.

Actualmente hay figuras que con el paso del tiempo fueron preguntandose "¿por qué estoy aca?" entre ellos están: Manolo Gabbiadini, ex Sampdoria, Allan, ex Napoli y Paco Alcácer, ex delantero del Valencia.